Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze, je v sredo na srečanju z irskim premierjem Michealom Martinom v Washingtonu povedal ameriški predsednik Donald Trump. Izjavo Trumpa, ki je pred tem predstavil načrt, po katerem bi ZDA prevzele Gazo in okoli dva milijona Palestincev izselile v arabske države, sta že pozdravila Egipt in Hamas.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



11.00 Trump: Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze

10.30 ZN: Izrael s preprečevanjem rojstev med Palestinci zagrešil genocid

Na novinarsko vprašanje irskemu premierju o tem, kaj meni o Trumpovem načrtu, da bi Palestince izgnali iz Gaze, je odgovoril tudi Trump. "Nihče ne izganja Palestincev iz Gaze," je dejal ameriški predsednik. Njegovo izjavo, ki bi po poročanju agencije Reuters lahko pomenila umik od predhodnega načrta ZDA za Gazo, sta že pozdravila Egipt in palestinsko islamistično gibanje Hamas.

"To stališče odraža razumevanje, da je treba preprečiti nadaljnje poslabšanje humanitarnih razmer v Gazi in da je treba poiskati pravične in trajnostne rešitve palestinskega vprašanja," je v odzivu sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da ceni Trumpovo izjavo.

Zunanji ministri Egipta, Jordanije, Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Katarja so se medtem v sredo v Dohi sestali z odposlancem ZDA za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom. Predstavili so mu načrt arabskih držav za obnovo Gaze in se dogovorili o nadaljnjem usklajevanju glede obnove enklave, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

57-članska Organizacija za islamsko sodelovanje (OIC), Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija so prejšnji teden ločeno podprli načrt za obnovo Gaze, ki so ga predlagale egiptovske oblasti.

Načrt predvideva, da bo obnova Gaze v prihodnjih petih letih stala približno 53 milijard dolarjev. Enklavo bi v prehodnem obdobju upravljal odbor neodvisnih strokovnjakov, preden bi nadzor ponovno prevzele palestinske oblasti. Izrael in ZDA načrt zavračata.

Arabske države so s sprejetjem načrta zavrnile idejo Trumpa, v skladu s katerimi bi ZDA prevzele Gazo in jo spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, okoli dva milijona Palestincev pa bi izselili v sosednje arabske države.

10.30 ZN: Izrael s preprečevanjem rojstev med Palestinci zagrešil genocid

Izrael je s preprečevanjem rojstev med Palestinci zagrešil genocidno dejanje, v danes objavljenem poročilu ugotavlja preiskovalna komisija ZN. Izraelu očita namerno uničevanje zdravstvenih ustanov, povezanih s spolnim in reproduktivnim zdravjem na območju Gaze. Komisija navaja tudi obtožbe spolnih napadov. Izrael vse očitke zanika.

Poročilo Izraelu očita sistematično uničevanje porodnišnic in centrov za reproduktivno zdravje, vključno z ustanovo Al Basma, osrednjim centrom za zdravljenje neplodnosti na območju Gaze. Tega je Izrael obstreljeval decembra 2023, pri čemer naj bi bilo uničenih okrog štiri tisoč zarodkov.

Komisija ni našla verodostojnih dokazov, da bi se poslopje uporabljalo v vojaške namene, in meni, da je bilo uničenje namenjeno preprečevanju rojstev med Palestinci v Gazi, kar da predstavlja genocidno dejanje. Pri preostali škodi, ki so jo utrpele nosečnice, doječe in nove matere, pa gre po oceni komisije za zločine proti človečnosti.

"Te kršitve ženskam in dekletom niso povzročile le izjemne fizične in duševne škode ter trpljenja, temveč tudi nepovratne dolgoročne učinke na duševno zdravje in obete na področju reproduktivnega zdravja in plodnosti za Palestince kot skupine," je zapisala komisija.

Združeni narodi so tričlansko komisijo, ki jo vodi nekdanja visoka komisarka ZN za človekove pravice Navi Pillay, ustanovili leta 2021, da bi preiskala domnevne kršitve mednarodnega prava v Izraelu in Palestini.

Poročilo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, je objavila po zadnjih zaslišanjih žrtev in prič spolnega nasilja, ki jih je komisija opravila v torek in sredo v Ženevi. V njem Izraelu med drugim očita tudi spolne napade in prisilno slačenje v javnosti, kar naj bi predstavljalo del uveljavljenega ravnanja izraelske vojske s Palestinci z namenom zatiranja in nadzorovanja.

Izrael je danes objavljene ugotovitve zavrnil kot neutemeljene obtožbe. Komisiji je izraelsko veleposlaništvo v Ženevi očitalo pristransko politično agendo in poskus inkriminacije izraelske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.