Znani vsi polfinalisti afriškega prvenstva

Senegalska nogometna reprezentanca je na zadnji četrtfinalni tekmi afriškega prvenstva v Kamerunu premagala Ekvatorialno Gvinejo s 3:1 (1:0). V polfinalu, ki bo 2. februarja, se bo pomerila z Burkino Faso, dan kasneje bo še polfinalna tekma med Kamerunom in Egiptom. Finale in tekma za 3. mesto bosta 6. februarja.

Senegal je povedel v 28. minuti po golu Famare Diedhiouja, v 57. minuti pa je izenačil Jannick Buyla. Podprvak črne celine v letih 2002 in 2019 iz Senegala je v zadnjem delu tekme le strl odpor Ekvatorialne Gvineje. V 68. minuti je zadel Cheikhou Kouyate, končni izid pa je v 82. minuti postavil Ismaila Sarr.

Senegal je izločil Ekvatorialno Gvinejo. Foto: Guliverimage

Na današnjem prvem četrtfinalnem obračunu v kamerunskem glavnem mestu Yaounde je Egipt šele po podaljšku strl odpor Maroka in slavil z 2:1 (1:1, 0:1). Po prvem polčasu je bolje kazalo Maročanom, ki so povedli že v sedmi minuti, potem ko je z 11-metrovke zadel Sofiane Boufal. Sedemkratni prvaki črne celine so v 53. minuti izenačili po golu prvega zvezdnika Mohameda Salaha. V rednem delu ni bilo več zadetkov, odločitev o zmagovalcu je padla v podaljšku, strelec odločilnega gola pa je bil Trezeguet v 100. minuti.

V soboto do napredovanja Kamerun in Burkina Faso

Kamerunci, ki so se v osmini finala mučili z zdesetkanimi debitanti s Komorov, so bili v soboto boljši tekmec od Gambijcev, ki so pred tem ob svojem prvem nastopu na afriškem zaključnem turnirju izločili Gvinejo.

Afriški prvaki iz let 1984, 1988, 2000, 2002 in 2017 so povedli v 50. minuti z golom Karla Tokoja Ekambija, napadalec Lyona pa je nato sedem minut pozneje še podvojil vodstvo. Tako je zdaj pri petih golih in je drugi najboljši strelec prvenstva za soigralcem Vincentom Aboubakarjem, ki je zadel šestkrat.

Kamerun je z 2:0 odpravil Gambijo. Foto: Guliverimage

Prvo ime drugega četrtfinalnega obračuna je bil komaj 19-letni napadalec Dango Outtara, ki si kruh služi pri Lorientu v francoski ligi. V tretji minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa je zabil zmagoviti gol za Burkino Faso, a konca tekme ni dočakal na zelenici. V 83. minuti je namreč s komolcem udaril enega od tunizijskih nogometašev in si prislužil neposreden rdeč karton ter predčasno pot v slačilnico. Zaradi kazni v polfinalu ne bo smel igrati.

Iz tunizijske nogometne zveze so le dan po četrtfinalnem porazu proti Burkini Faso sporočili, da Mondher Kebaier ni več selektor reprezentance. Na tem položaju ga je zamenjal njegov dosedanji pomočnik Jalel Kadri.