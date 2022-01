Burkina Faso po drami kot prva v četrtfinale

Nogometaši Burkine Faso so po izvajanju 11-metrovk izločili Gabon in napredovali v četrtfinale.

Nogometaši Burkine Faso so prvi četrtfinalisti afriškega prvenstva v Kamerunu. Burkina Faso je v Limbeju v osmini finala po enajstmetrovkah premagala Gabon s 7:6 (1:1, 1:1, 1:0). Ob 20.00 bosta danes v Garoui igrali še Nigerija in Tunizija.

Gabon je od 67. minute igral brez izključenega Sidneyja Obisse, a je Burkina Faso, finalistka afriškega prvenstva 2013, takrat že vodila z 1:0, saj je vezist Aston Ville Bertrand Traore zadel že v 28. minuti. Isti igralec je sicer deset minut pred tem zapravil najstrožjo kazen.

Kljub igralcu manj pa je Gabon v prvi minuti sodniškega dodatka prišel do izenačenja, Adama Guira je namreč žogo poslal v lastno mrežo. V podaljšku je Burkina Faso zadela v 102. minuti, a so sodniki dosodili prepovedan položaj.

Do konca podaljška se izid ni spremenil, sledile so enajstmetrovke. V teh so oboji v svojih prvih petih strelih po enkrat zgrešili, odločitev pa je nato padla v deveti seriji, ko je pri Gabonu zgrešil Lloyd Palun, pri Burkini Faso pa je zadel Ismahila Ouedraogo.

Hude težave za Komori

V ponedeljek se bosta ob 17.00 v Bafoussamu merili Gvineja in Gambija, ob 20.00 pa v Yaoundeju Kamerun in Komori. Slednji ima zaradi okužb z novim koronavirusom na voljo le 12 igralcev, med temi ni nobenega vratarja, tako da to bo vlogo opravljal eden izmed igralcev. Pravila namreč narekujejo, da če ima ekipa vsaj enajst zdravih igralcev, mora tekmo odigrati. Komori so sicer presenečenje prvenstva, med drugim so na zadnji tekmi skupinskega dela premagali in izločili Gano.

V torek bodo četrtfinale igrali Senegal in Zelenortski otoki ter Maroko in Malavi, v sredo pa še Slonokoščena obala in Egipt ter Mali in Ekvatorialna Gvineja.