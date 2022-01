Hiter konec za branilce naslova

S tekmami v skupinah E in F se končuje prvi del afriškega nogometnega prvenstva v Kamerunu. V skupini E je branilka naslova Alžirija končala na dnu lestvice po porazu proti Slonokoščeni obali z 1:3, Ekvatorialna Gvineja pa je z 1:0 ugnala Sierro Leone. Ob 20.00 bosta še zadnji tekmi v skupini F, in sicer Gambija - Tanzanija in Mali - Mavretanija.

Čeprav je Alžirija dobro začela tekmo proti Slonokoščeni obali in tudi zadela okvir vrat, pa so v nadaljevanju trikrat zadeli tekmeci, in sicer Franck Kessie (22.), Ibrahim Sangare (39.) in Nicolas Pepe (54.). Alžirija, ki je prek Riyada Mahreza zapravila tudi najstrožjo kazen, je edini gol dosegla prek Sofiana Bendebke.

Na drugi tekmi skupine E je Ekvatorialna Gvineja potrdila drugo mesto z golom Pabla Ganeta v 38. minuti. Sierra Leone bi lahko v 85. minuti prišla do točke, ki bi jo bržčas v osmino finala popeljal kot eno od tretjeuvrščenih ekip, a je Kei Kamara zapravil enajstmetrovko.

Na prvenstvu so po že prvih današnjih tekmah znani vsi udeleženci osmine finala. Iz skupine A so napredovali Kamerun, Burkina Faso in Zelenortski otoki, iz skupine B Senegal, Gvineja in Malavi, iz skupine C Maroko, Gabon in Komori, iz skupine D Nigerija in Egipt, iz skupine E Slonokoščena obala in Ekvatorialna Gvineja, iz skupine F pa Gambija, Mali in Tunizija.

Znanih je tudi že pet parov osmine finala, to so Burkina Faso - Gabon (Limbe), Senegal - Zelenortski otoki (Bafoussam), Kamerun - Komori (Yaounde), Slonokoščena obala - Egipt (Douala) in Maroko - Malavi (Yaounde).

Izločilni boji se bodo začeli v nedeljo.