Brez presenečenja: naprej gresta Nigerija in Egipt

Nogometna reprezentanca Nigerije je na afriškem prvenstvu v Kamerunu prvi del končala s stoodstotnim izkupičkom. V zadnjem krogu je v skupini D še tretjič zmagala, tokrat je v Garoui z 2:0 odpravila Gvinejo-Bissau. Na drugi tekmi skupine je Egipt z 1:0 ugnal Sudan.

Za Nigerijo sta levji delež k tretji zmagi prispevala strelca Umar Sadiq (56.) in William Troost-Ekong (75.). Nigerija je tako osvojila prvo mesto in se prebila v osmino finala, Gvineja-Bissau pa je bila zadnja in je končala svoje nastope.

Drugo mesto in prav tako preboj med 16 si je priigral Egipt, ko je v Yaoundeju z golom Mohameda Abdelmonema (35.) odpravil Sudan. Ta je na koncu osvojil tretje mesto, a osvojil le točko, tako da ga ne bo med štirimi najboljšimi tretjeuvrščenimi ekipami, ki si tudi zagotovijo izločilne boje.

V osmini finala so sicer iz skupine A napredovali Kamerun, Burkina Faso in Zelenortski otoki, iz skupine B Senegal, Gvineja in Malavi, iz skupine C pa Maroko in Gabon.

V četrtek bodo še tekme 3. kroga v skupinah E in F, iz teh so si osmino finale že zagotovili Slonokoščena obala, Gambija in Mali.

Skupina D:



3. krog:

Sreda, 19. januar:



Gvineja-Bissau : Nigerija 0:2 (0:0)

Egipt : Sudan 1:0 (1:0)



Lestvica:

Nigerija 3 tekme - 9 točk

Egipt 3 - 6

Sudan 3 - 1

Gvineja-Bissau 3 - 1