Zgodovinski dan v afriškem nogometu

Napredovanja Senegala, Gvineje, Maroka in Gabona v nadaljnje tekmovanje na afriškem prvenstvu v Kamerunu so danes v senci zgodovinskega dogodka za nogomet v Afriki. Prvič na afriških prvenstev je tekmo sodila ženska. Čast je pripadla Salimi Mukansanga iz Ruande.

Omenjena sodnica je delila pravico na obračunu tretjega kroga v skupini B med Gvinejo in Zimbabvejem, ki se je v glavnem mestu Yaoundeju končal z zmago slednjega z 2:1. Kljub porazu je v osmino finala napredovala Gvineja, ki je osvojila drugo mesto za Senegalom, ta je remiziral 0:0 z Malavijem.

Salima Mukansanga bi tekmo morala soditi v družbi pomočnic na stranskih črtah, Carine Atemzabong iz Kameruna in Fatihe Jermoumi iz Maroka, vendar pa je tik pred tekmo prišlo do zamenjave, tako da sta delo pomočnikov opravila moška.

"Vemo, kaj je morala Salima, zato ker je ženska, prestati, da je prišla do te točke. To je zanjo in za vsa mlada dekleta v Afriki izjemen trenutek, na katerega smo vsi zelo ponosni," je zapisala afriška nogometna zveza. Foto: Guliverimage

Afriška nogometna zveza po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni želela izdati razloga za zamenjavo, sporočila je le, da gre za zgodovinski trenutek tako za afriški nogomet kot za ženske na črni celini.

V skupini C sta si prvi dve mesti v skupini zagotovili reprezentanci Maroka in Gabona, ki sta v zadnjem krogu remizirali 2:2. Komori so premagali Gano s 3:2 in lahko upajo, da se bodo v osmino finala prebili kot ena ob štirih tretjeuvrščenih reprezentanc iz šestih skupin.