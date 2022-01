Kakšno napako si je privoščil vratar! Navijači so noreli od sreče ...

V nedeljo so na afriškem prvenstvu v Kamerunu odigrali tekme 2. kroga v skupinah E in F. Za najvišjo zmago dneva je poskrbela Tunizija, ki je odpravila Mavretanijo s kar 4:0, za veliko presenečenje je poskrbela Ekvatorialna Gvineja, saj je premagala branilce naslova Alžirijo (1:0), najbolj pa je bilo napeto na dvoboju med Slonokoščeno obalo in Sierra Leonejem, kjer si je vratar slonov v sodnikovem podaljšku privoščil hudo napako, nato pa je Alhaji Kamara, eden izmed petih reprezentantov s tem priimkom, čeprav mu je pred tem spodrsnilo, izenačil na 2:2. Brez zmagovalca sta se razšla tudi Gambija in Mali.

Najbolj je bilo napeto na srečanju med Slonokoščeno obalo in Sierra Leonejem. Slone, ki so v 12. minuti prek zvezdnika Milana Francka Kessieja zapravili strel z bele točke (izkazal se je vratar Mohamed Kamara – eden izmed petih reprezentantov Sierre Leoneja s tem priimkom, ki je nastopil v nedeljo), je v vodstvo popeljal napadalec Ajaxa Sebastian Haller, a je Musa Kamara vrnil udarec in izenačil na 1:1. Ko je zvezdnik Arsenala Nicolas Pepe spet povedel Slonokoščeno obalo v vodstvo, se je že zdelo, da se bo dvoboj končal v korist favoritov, a je sledilo presenečenje.

Huda napaka vratarja Slonokoščene obale in zadetek za izenačenje na 2:2:

Alhaji Kamara je v tretji minuti sodnikovega podaljška po veliki napaki vratarja Badre Alija Sangareja, ki je nepričakovano izpustil žogo iz rok in omogočil nadaljevanje akcije tekmeca, izenačil na 2:2. Čuvaj mreže slonov se je pri tej akciji poškodoval, tako da je moral v izdihljajih srečanja med vratnici stopiti kapetan Serge Aurier, sicer branilec, strelcu za izenačenje na 2:2 pa je tik pred tem, ko je postavil končni rezultat, spodrsnilo, tako da je padel zadetek po neverjetni akciji. V Freetownu, glavnem mestu Sierre Leoneja, je sledilo ogromno slavje navijačev, saj so njihovi ljubljenci ostali neporaženi še proti drugemu favoritu skupine.

Navdušenje navijačev v Freetownu:

Slone čaka v četrtek dvoboj z branilci naslova Alžirci, kar prinaša eno izmed poslastic skupinskega dela. Alžirija je nepričakovano ostala brez točk proti Ekvatorialni Gvineji (edini zadetek na srečanju je dosegel branilec Esteban Obiang v 70. minuti), tako da bo za napredovanje v osmino finala potrebovala zmago nad Slonokoščeno obalo, ki si je že zagotovila uvrstitev med najboljših 16.