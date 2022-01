Nigerija prepričljivo, Egipt tudi s pomočjo VAR

Nigerija, ki je v uvodnem nastopu premagala Egipt z 1:0, je zlahka upravičila vlogo favorita. Samuel Chukwueze je zadel že v 3. minuti, Taiwo Awoniyi je na 2:0 povišal ob koncu prvega polčasa, na začetku drugega pa je vse dvome rešil Moses Simon.

Nigerijci, ki so na stavnicah prvi favoriti za naslov - doslej so bili trikrat prvaki Afrike, v devetnajstih nastopih na afriškem prvenstvu pa so petnajstkrat prišli vsaj do polfinala, so prvič v zgodovini dobili uvodni tekmi na afriškem prvenstvu.

Precej več težav je imel Egipt, ki je Gvinejo Bissau premagal z zadetkom prvega zvezdnika Mohameda Salaha v 69. minuti.

Sedemkratni prvaki črne celine se lahko za tri točke zahvali tudi delivcu pravice iz Burundija, ki je v 82. minuti razveljavil zadetek Mama Baldeja po samostojni akciji. Po ogledu video posnetka je ocenil, da je napadalec francoskega Troyesa storil prekršek pri preigravanju.

Nigerija bo v zadnjem krogu skupinskega dela 19. januarja igrala z Gvinejo Bissau, Egipt pa s Sudanom. V osmino finala se bodo poleg prvih dveh ekip iz vsake skupine uvrstile še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz petih skupin.