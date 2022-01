Gostitelji remizirali, v osmino finala še Burkina Faso

Gostitelji iz Kameruna so si že pred zadnjo tekmo, na kateri so remizirali, zagotovili prvo mesto v skupini.

Gostitelji iz Kameruna so si že pred zadnjo tekmo, na kateri so remizirali, zagotovili prvo mesto v skupini. Foto: Guliverimage

Kamerunci, gostitelji prvenstva, so si že po dveh krogih zagotovili nadaljevanje v osmini finala in prvo mesto v skupini. Danes so si tako lahko privoščili tudi nekoliko bolj sproščen pristop, po katerem so dobili točko v boju z Zelenortskimi otoki. Domači so povedli po zadetku Vincenta Aboubakarja v 39. minuti, za Zelenortske otoke je izenačil Garry Rodrigues v 53.

Nogometaši Burkine Faso so si z remijem zagotovili osmino finala. Foto: Guliverimage

Zelenortski otoki bi ob morebitnem uspehu in spodrsljaju Burkine Faso še lahko računali na drugo mesto. A čeprav tudi Burkina Faso ni blestela, je na svoji tekmi dobila točko, kar je bilo v boju na daljavo dovolj za drugo mesto. Obe ekipi imata sicer na lestvici po štiri točke, a je Burkina Faso dobila medsebojno tekmo.

Danes je v Bafoussamu za vodstvo te ekipe poskrbel Cyrille Bayala v 24. minuti, Etiopija, ki je končala na zadnjem mestu, pa je izenačila po uspešno izvedeni enajstmetrovki Getaneha Kebedeja v 52. minuti. Za to reprezentanco je današnja točka sploh prva na prvenstvu, saj je v prvih dveh krogih izgubila.