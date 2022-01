Gostitelji z drugo zmago že v osmini finala

Gostitelji afriškega nogometnega prvenstva iz Kameruna so po današnji tekmi 2. kroga že napredovali v osmino finala. V prvi tekmi 2. kroga v skupini A so v Yaoundeju zanesljivo s 4:1 (1:1) premagali Etiopijo in imajo tako že dve zmagi.

Začetek sicer za gostitelje ni bil najboljši, saj je Etiopija hitro dosegla prvi gol na prvenstvu, v četrti minuti je zadel Dawa Hotessa. A so se domači tudi hitro zbrali, izenačili so že v osmi minuti, v nadaljevanju pa so v drugem polčasu povsem prevzeli pobudo in tekmecem v razmaku 15 minut nasuli še tri gole.

Po dvakrat sta bila uspešna Karl Toko-Ekambi (8., 67.) ter kapetan Vincent Aboubakar (53., 55.). Z izkupičkom šestih točk po dveh krogih pa so gostitelji prvenstva že zanesljivo v osmini finala.

Danes zvečer bo v tej skupini še druga tekma, ob 20. uri se bosta pomerili reprezentanci Zelenortskih otokov in Burkine Faso.