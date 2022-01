Branilci naslova začeli z remijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alžirci so za uvod vknjižili remi.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Alžirije, ki bodo do 6. februarja na prvenstvu Afrike v Kamerunu branili naslov iz 2019, so razočarali v uvodnem nastopu. Proti ekipi Sierra Leone, ki na lestvici Fifa zaseda 108. mesto, so iztržili zgolj remi brez zadetkov.