Drugi dan afriškega prvenstva štiri tekme z izidom 1:0

Maročani so z 1:0 premagali Gance. Tudi preostale tri ponedeljkove tekme so se končale z izidom 1:0. Foto: Guliverimage

Na afriškem nogometnem prvenstvu v Kamerunu so danes tekme 1. kroga odigrali v skupinah B in C. Senegal je v skupini B v Bafoussamu z 1:0 odpravil Zimbabve, Gvineja pa Malavi z enakim izidom. V skupini C v Yaoundeju pa je Maroko ugnal Gano z 1:0, Gabon pa je prav tako z 1:0 premagal Komore.