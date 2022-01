Kamerunski levi osrečili navijače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na uvodni tekmi letošnjega afriškega nogometnega prvenstva v Kamerunu je domača izbrana vrsta premagala Burkino Faso z 2:1, na današnji drugi tekmi v skupini A pa so bili Zelenortski otoki boljši od Etiopije z 1:0.

Za gostitelje letošnjega turnirja, sicer petkratne prvake črne celine, je v končnici prvega polčasa oba gola po 11-metrovkah dosegel Vincent Aboubakar, za gostujočo izbrano vrsto je zadel Gustavo Sangare v 24. minuti.

Navijači Kameruna so bili lahko zadovoljni z razpletom uvodnega srečanja. Foto: Reuters

Na drugi današnji tekmi v Yaoundeju med Zelenortskimi otoki in Etiopijo je bil v izdihljajih prvega polčasa mož odločitve Julio Tavares.

V ponedeljek bodo v Kamerunu na sporedu štiri tekme. V skupina B bosta tekmi Senegal - Zimbabve in Gvineja - Malavi, v skupini C pa Maroko - Gana in Komori - Gabon.