Nočna mora evropskih velikanov

Pred Kamerunom in predsednikom njegove Nogometne zveze, nekdanjim velikanom svetovnega nogometa Samuelom Eto'ojem, je zahtevna naloga. Država, znana po izjemnih nogometnih talentih, pa tudi številnih uspehih (kamerunski levi so bili petkrat afriški prvaki, a vselej takrat, ko so na prvenstvu nastopali kot gostje), bo do 6. februarja gostila največji afriški nogometni dogodek, ob katerem bo svet pozoren na številne stvari.

Skrb vzbujajoča je državljanska vojna, ki poteka od leta 2017. Nemirno je tudi v bližini treh prizorišč tekem afriškega prvenstva (Limbe, Bafoussam in Douala), kar bo za prireditelje terjalo še dodaten napor za zagotovitev potrebne varnosti. Del prebivalstva, ki živi na jugozahodnem in severozahodnem delu države ter govori angleško, se želi odcepiti in zaživeti v samostojni državi Ambazonija, kar ni po volji večinskega francosko govorečega prebivalstva na čelu s predsednikom Paulom Biyo. Skrbi pa ne povzroča le državljanska vojna, ampak tudi skromna infrastruktura v Kamerunu in nepredvidljivost pandemije novega koronavirusa.

Kamerun je bil petkrat afriški nogometni prvak. Nazadnje leta 2017, ko so nogometaši ob vrnitvi v domovino naleteli na takšen sprejem. Foto: Guliverimage

Kamerun bi moral prvenstvo črne celine gostiti že lani, a jim zaradi kaotičnih razmer s covid-19 dogodka ni uspelo spraviti pod streho. Prestavili so ga na letos. Zaradi pandemije novega koronavirusa so lahko selektorji udeleženk prvenstva izbrali razširjen seznam kandidatov za nastop na prvenstvu, na katerem je 28 imen.

V premier league oslabljenih kar 16 od 20 klubov

Za naslov najboljšega se bo pomerilo 24 držav, med nogometaši pa ne manjka zvezdnikov svetovnega kova. Zaradi tega afriški pokal narodov že dolgo predstavlja nočno moro evropskih klubov. Ko nastopi čas za največji dogodek afriškega nogometa, to pa je tradicionalno v začetku koledarskega leta, ostanejo evropski klubi za več tednov brez številnih afriških igralcev. V svojih ligah in pokalnih tekmovanjih se morajo znajti brez njih, kar za nekatere klube predstavlja velik udarec.

Na afriškem prvenstvu 2021 nastopajo: Skupina A: Kamerun, Burkina Faso, Etiopija, Zelenortski otoki

Skupina B: Senegal, Zimbabve, Gvineja, Malavi

Skupina C: Maroko, Gana, Komori, Gabon

Skupina D: Nigerija, Egipt, Sudan, Gvineja-Bissau

Skupina E: Alžirija, Sierra Leone, Ekvatorialna Gvineja, Slonokoščena obala

Skupina F: Tunizija, Mali, Mavretanija, Gambija

Ker si v Evropi služi nogometni kruh ogromno nogometašev iz črne celine, je tako v teh tednih oslabljenih ogromno klubov. V premier league, ki spada med najmočnejša nogometna klubska ligaška tekmovanja na svetu, je tako brez vsaj enega igralca zaradi afriškega prvenstva ostalo kar 16 od 20 klubov. Brez udeležencev afriškega pokala narodov so le Leeds United, Newcastle, Norwich in Tottenham.

Salah najdražji zvezdnik prvenstva

Zvezdnik izbrane vrste Egipta Mohamed Salah je v tej sezoni eden najbolj vročih nogometašev na svetu. Foto: Reuters Na afriškem prvenstvu bodo zaigrali nogometaši s skupno tržno vrednostjo dveh milijard evrov. Kar 11 jih je vrednih najmanj 40 milijonov evrov, na lestvici pa prednjači Mohamed Salah. Egipčan, prvi zvezdnik Liverpoola, katerega vrednost Transfermarkt ocenjuje na 100 milijonov evrov, je v izjemni formi. Njegov trener Jürgen Klopp pa ne bo pogrešal le ''faraona'', ampak tudi Senegalca Sadia Maneja in Gvinejca Nabyja Keito, kar bo velik udarec za rdeče, ki jih prihodnji mesec čakajo tudi spopadi v izločilnem delu lige prvakov. Največ Afričanov bo pogrešal Watford, kar štiri.

Manchester City, trenutno vodilni angleški premierligaš in branilec naslova, bo pogrešal Alžirca Riyada Mahreza, evropski prvak Chelsea senegalskega vratarja Edouarda Mendyja, Pierre-Emerick Aubameyang ne bo mogel pomagati Arsenalu, Wilfried Zaha Crystal Palacu … Presenetljivo na afriškem prvenstvu ne bo Maročana Hakima Ziyecha (Chelsea), ki se mu je odrekel selektor Vahid Halilhodžić.

Konec prejšnjega leta je postal predsednik Nogometne zveze Kameruna nekdanji as Samuel Eto'o. Foto: Guliverimage

V Italiji je najbolj oslabljen Napoli. Njegov trener Luciano Spalletti je afriško prvenstvo označil za nevidno pošast, v velikih težavah bi se lahko znašel najboljši egiptovski klub Al Ahly. Kot prvak Egipta bo od 3. do 12. februarja tekmoval na klubskem svetovnem prvenstvu v Adu Dabiju. Če bodo faraoni uspešni na afriškem prvenstvu in bodo vztrajali v boju za lovoriko vse do konca, bo Al Ahly na svetovnem prvenstvu močno oslabljen, saj trenutno brani barve reprezentance kar devet njegovih igralcev.