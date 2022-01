Kaj je bilo temu sodniku? "Česa takega še nisem videl!"

Sodnik William Sikazwe je v 85. minuti vzel piščalko v usta in na presenečenje vseh na stadionu Limbeju ter pred televizijskimi zasloni ekipam pokazal pot v slačilnico. Po ostrih protestih Tunizijcev je delivec pravice spregledal napako in dal ukaz za nadaljevanje tekme, ki pa jo je znova prekinil pri 89:47 minute in dokončno nogometaše poslal pod tuš.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time