Loterija 11-m po zadetku Salaha pripadla Egiptu

Nogometaši iz Egipta so se prebili v četrtfinale afriškega prvenstva v Kamerunu, potem ko so na današnji tekmi osmine finala po izvajanju 11-metrovk premagali Slonokoščeno obalo s 5:4. V rednem delu in obeh 15-minutnih podaljških ni bilo golov, v "loteriji" pa so bili bolj preudarni sedemkratni celinski prvaki iz dežele Faraonov. Zmagoviti zadetek je dosegel zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah.