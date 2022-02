Izjemen podvig Kameruna, ki je vstal od mrtvih

Nogometaši iz Kameruna so osvojili bronasto kolajno na letošnjem afriškem prvenstvu na domačih tleh. Na današnji tekmi za tretje mesto v Yaoundeju so zaostajali z 0:3, a nato uprizorili prvovrsten preobrat in izenačili na 3:3, po izvajanju 11-metrovk pa slavili s 5:3. Finalna tekma med Egiptom in Senegalom se bo v nedeljo pričela ob 20. uri.

Sprva je kazalo na zmago nogometašev Burkine Faso. V vodstvo jih je popeljal Steeve Yago (24.), v končnici prvega polčasa pa so podvojili vodstvo po avtogolu nespretnega kamerunskega vratarja Andrea Onanaja, sicer čuvaja mreže nizozemskega velikana Ajaxa iz Amsterdama. V začetku druge polovice tekme je na 3:0 povišal Djibril Ouattara.

A domača izbrana vrsta je v nadaljevanju tekmo postavila na glavo. Na 1:3 je najprej znižal Stephane Bahoken (72.), nato pa je dva gola dosegel Vincent Aboubakar v 85. in 87. minuti. V nogometni loteriji so bili bolj zbrani Kamerunci, ki so dosegli vseh pet golov po 11-metrovkah in drugič po letu 1972 celinsko tekmovanje končali na tretjem mestu. V letih 1984, 1988, 2000, 2002 in 2017 so osvojili afriško prvenstvo, v letih 1986 in 2008 pa tekmovanje končali na drugem mestu.

Gostitelji afriškega prvenstva so končali tekmovanje z dramatično zmago v boju za tretje mesto. Foto: Reuters

Egipt bo na nedeljski finalni tekmi naskakoval rekordno osmo, Senegal pa svojo prvo zmago na afriškem prvenstvu. Nogometaši iz dežele faraonov so doslej slavili v letih 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 in 2010, Senegalci pa so izgubili obe finalni tekmi. Leta 2002 so jih na najbolj prestižni turnirski tekmi premagali nogometaši iz Malija, pred tremi leti pa iz Alžirije.