Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je v soboto v Mariboru v sklopu 21. kroga državnega prvenstva vpisal odmevno zmago, obenem pa so bili aktivni tudi v upravi kluba, saj so igralski kader okrepili z branilcem Kenanom Toibiboujem, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva.

"Kenan je mlad, perspektiven in talentiran branilec. Sposoben je ponavljanja nogometnih prvin in predstavlja moderen tip igralca na obrambnih položajih. Z nami je bil kar nekaj časa pripravljalnega obdobja in prepričal. Zadnji dan prestopnega roka smo se nato dogovorili za njegov prihod," je pojasnil direktor Brava Dejan Močnik.

Dvajsetletnik iz Komorov, ki je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja, je do lanskega poletja igral za B-ekipo francoskega Chateaurouxa.

Pred njim so pozimi Bravo okrepili še Christalino Atemona, Venuste Baboula, Sandi Nuhanović in Marin Baturina, odšli pa so Miguel Rodrigues, Milan Tučić in Gašper Trdin.

Domžale iz Rima pripeljale Mlakarja

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale, ki se bori za obstanek v Prvi ligi Telemach, je tudi uradno potrdil vrnitev Luke Mlakarja. Ta je prav v dresu Domžal pri 16 letih doživel krstni nastop v prvoligaški konkurenci, nazadnje pa se je kalil pri mlajših selekcijah Rome v Italiji.

"Imel sem željo po igranju v prvi ekipi. Domžale so mi to omogočile, zato sem vesel, da sem tukaj," je ob vrnitvi dejal 18-letni napadalec Luka Mlakar in dodal: "Ne rad govorim o sebi, a če moram nekaj izpostaviti, bi rekel, da je moj najmočnejši adut nos za gol. To je tisto, kar me definira kot napadalca."

Mlakar, ki je podpisal pogodbo za dve leti in pol, bo v napadu skušal zapolniti vrzel po poškodbi Daria Kolobarića. "Ker gre za enega najbolj talentiranih mladih napadalcev v Sloveniji, smo s prestopom izjemno zadovoljni, saj smo z Romo dosegli dogovor o delitvi morebitne prihodnje odškodnine," pa je pojasnil izvršni direktor kluba Matej Oražem.

Domžale so pozimi zapustili Morre Makadji, Gašper Černe, Tomi Gobec, Miha Vrhovnik, Nermin Hodžić, Mario Krstovski, Daniel Offenbacher in Belmin Bobarić. Prišli pa so še Nikola Burić, Lovro Štubljar, Mark Strajnar in Bruno Jenjić.

Brkljača prekinil s Primorjem, Kreft v Kidričevem

Aljaž Krefl se je pred leti že dokazoval v dresu Aluminija. Foto: NK Aluminij Slovenski nogometni prvoligaš Primorje je danes ostal brez tekme v Prvi ligi Telemach ter tudi brez mladega hrvaškega vezista Marka Brkljače. Kot so sporočili iz kluba, je Brkljača z rdeče-črnimi sporazumno prekinil pogodbo in bo kot posojen nogometaš Dinama igral za hrvaškega drugoligaša Jarun.

Ajdovce so pozimi zapustili še Goncalo Agrelos, Andrej Bogićević, Gašper Tratnik, Kevin Benkič in Semir Smajlagić, prišli pa so Alvaro Uriarte, Josip Posavec, Roger Murillo in Haris Kadrić.

Nogometaši Primorja bi morali sicer danes ob 13. uri v Ajdovščini proti Kopru igrati tekmo 21. kroga Prve lige Telemach, a so jo morali zaradi premočne burje odpovedati. Nadomestni termin bodo določili naknadno.

Ob koncu prestopnega roka so kadrovsko novost objavili tudi Celjani, ti so izkušenega levega bočnega branilca Aljaža Krefla posodili drugoligašu Aluminiju. V Celju so bili pozimi sicer kadrovsko zelo aktivni.

Odšli so še David Zec, Slavko Bralić, Luka Bobičanec, Rolando Aarons, Lovro Štubljar, Jošt Pišek in Ivan Brnić, novinci pa so Hanus Soerensen, Nino Noordanus, Artemijus Tutyškinas, Logan Delaurier-Chaubet, Anomnachi Chidi, Ricardo Silva in Jegor Prucev.

