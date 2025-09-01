Oven

Imeli boste slab občutek, a sodelavci vas bodo prepričevali, da nadaljujete z začetimi načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je pravilno razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju in delujete dokaj predvidljivo.

Bik

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Dvojčka

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Rak

S skupino sodelavcev združite moči. Naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Kar se boste naučili, vam bo koristilo v prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. Družite se s sosedi in prijatelji. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Sledite svoji intuiciji.

Lev

Vzemite si več časa za zabavo in prijatelje ali pa se lotite novega konjička. Vse to vas bo motiviralo in lažje boste sprejeli nove spremembe. Ne sprejmite mesta druge violine, saj zase najbolje veste, kdo ste in česa ste sposobni. Ustvarjalni boste, zato sprejmite vsako priložnost za novost, ki se vam bo ponudila.

Devica

Pod pritiskom boste, saj vas bodo predvsem drugi silili k premiku ali spremembi v zasebnem življenju. Poskušajte to vklopiti v svojo trenutno finančno situacijo, ki ni bleščeča. Nekdo iz preteklosti se bo ponovno želel povezati z vami. Premislite o tem in skušajte odkriti njegove motive.

Tehtnica

Svoj način življenja boste težko izboljšali, a če boste začeli pri sebi, bo tudi vse drugo prišlo na svoje mesto. Finančni dogovor bo videti zelo donosen. Vseboval bo tudi določene čustvene vezi, ki jih boste morali premagati. Nadaljujte s svojimi izvirnimi načrti. Z vlaganjem v nepremičnine boste poskrbeli, da boste bolj varni glede svoje prihodnosti.

Škorpijon

Gnali se boste za popolnostjo in ugotovili, da z uspešnostjo prideta tudi večji nadzor in moč. Če boste govorili iz srca, se bodo ljudje povezali z vašimi izgovorjenimi besedami. Popolnoma bodo razumeli, kaj želite povedati. Držite se tistega, kar znate, in prevzemite pobudo pri uresničevanju določenih zadev. Navdušili boste tudi druge.

Strelec

Pripravite dobro predstavitev in dobili boste pozitiven odziv. Delodajalcem ponudite svoje zmožnosti, znanje in storitve. Brez sramu se pohvalite s stvarmi, ki ste jih že naredili, jih nameravate in jih lahko ponudite. Dobili boste potrebno zaledje in podporo. Razvijte nekaj, o čemer že dolgo sanjate.

Kozorog

Odnosi, ki jih cenite, bodo postajali boljši in močnejši. Posledično boste tudi vi bolj odprti glede svojih namer in načina, kako mislite uresničiti in v praksi uporabiti svoje načrte. Vključite se in sodelujte v zadevah, v katere verjamete, kajti te bodo razširile vašo zavest. Spoznali boste prijatelje, katerim boste tudi vi lahko ponudili nekaj v zameno.

Vodnar

Stojte za svojimi prepričanji in ne dovolite drugim, da bi vas izsiljevali. Nekdo pohlepen iz vaše preteklosti bo tudi tokrat želel izkoristiti vašo dobrosrčnost. Morda je pravi čas, da enkrat za vselej prekinete vezi, ki vaju še vežejo. Dinamični boste, karizmatični in sposobni ustvariti vse, kar si boste zadali. Privlačili boste pozornost.

Ribi

Ne verjemite vsem, še posebej če bi njihove besede lahko vplivale na vašo prihodnost. Pojdite neposredno do vira in se pozanimajte, kaj točno se dogaja. Zavzemite pozitivno stališče in iz vsega poskušajte izvleči določeno korist. Učenje vas bo pripeljalo v stik z ljudmi, ki bodo razumeli vaša prepričanja.