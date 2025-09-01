V Mostu na Soči je stekla gradnja butičnega in trajnostno zasnovanega hotela TU'LIE, ki bo imel 13 nastanitvenih enot. Investitorja sta vrhunski kanuist na divjih vodah Luka Božič s partnerko Tajo, partnerji pri izvedbi projekta pa podjetja Marles, Stilles in Lynxcraft.

Glavna investitorja projekta, ki bo obogatil turistično ponudba v Posočju, sta vrhunski kanuist na divjih vodah in olimpijec Luka Božič s partnerko Tajo. Božič, sicer domačin iz Mosta na Soči, tako ob nadaljevanju športne kariere začenja tudi novo poslovno pot.

"Želela sva, da hotel nastane skupaj z lokalnim okoljem - z ljudmi, ki tukaj živijo in delajo, ter s partnerji, ki delijo najine vrednote. Vrednost projekta vidiva v tem, da z njim dolgoročno krepimo skupnost. Za naju in našo družino pa ta projekt pomeni tradicijo, ki jo bomo nadaljevali iz roda v rod," je v sporočilu za javnost zapisal Božič.

Foto: Marles Maribor

Na skoraj 982 kvadratnih metrih konstrukcije bo hotel ponujal 13 nastanitvenih enot, in sicer 12 sob in en apartma. Dodatno bodo v kletnih prostorih, ki bodo za razliko od nadzemnega dela grajeni iz armiranega betona, umeščeni še recepcija, restavracija in center dobrega počutja. Skupna površina objekta bo okoli 1300 kvadratnih metrov.

