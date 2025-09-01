Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
7.32

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Luka Božič

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 7.32

1 ura, 2 minuti

Kanuist Luka Božič bo z butičnim hotelom obogatil turistično ponudbo Mosta na Soči

Avtorji:
A. T. K., STA

Kanuist na divjih vodah Luka Božič s partnerko Tajo sta investitorja v gradnjo butičnega in trajnostno zasnovanega hotela TU'LIE v Mostu na Soči.

Kanuist na divjih vodah Luka Božič s partnerko Tajo sta investitorja v gradnjo butičnega in trajnostno zasnovanega hotela TU'LIE v Mostu na Soči.

Foto: Marles Maribor

V Mostu na Soči je stekla gradnja butičnega in trajnostno zasnovanega hotela TU'LIE, ki bo imel 13 nastanitvenih enot. Investitorja sta vrhunski kanuist na divjih vodah Luka Božič s partnerko Tajo, partnerji pri izvedbi projekta pa podjetja Marles, Stilles in Lynxcraft.

Glavna investitorja projekta, ki bo obogatil turistično ponudba v Posočju, sta vrhunski kanuist na divjih vodah in olimpijec Luka Božič s partnerko Tajo. Božič, sicer domačin iz Mosta na Soči, tako ob nadaljevanju športne kariere začenja tudi novo poslovno pot.

"Želela sva, da hotel nastane skupaj z lokalnim okoljem - z ljudmi, ki tukaj živijo in delajo, ter s partnerji, ki delijo najine vrednote. Vrednost projekta vidiva v tem, da z njim dolgoročno krepimo skupnost. Za naju in našo družino pa ta projekt pomeni tradicijo, ki jo bomo nadaljevali iz roda v rod," je v sporočilu za javnost zapisal Božič.

Marles Maribor | Foto: Marles Maribor Foto: Marles Maribor

Na skoraj 982 kvadratnih metrih konstrukcije bo hotel ponujal 13 nastanitvenih enot, in sicer 12 sob in en apartma. Dodatno bodo v kletnih prostorih, ki bodo za razliko od nadzemnega dela grajeni iz armiranega betona, umeščeni še recepcija, restavracija in center dobrega počutja. Skupna površina objekta bo okoli 1300 kvadratnih metrov.

Luka Božič
