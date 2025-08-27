Kako izbrati prave keramične ploščice – strokovni nasveti

Keramične ploščice so ena izmed najbolj priljubljenih talnih in stenskih oblog v sodobnih domovih, pisarnah in javnih prostorih. Njihova trajnost, enostavno vzdrževanje in široka paleta dizajnov jih naredijo za idealno izbiro za različne prostore.

Foto: Top keramika

V podjetju Topkeramika, ki je specializirano za prodajo kakovostnih keramičnih ploščic po dostopnih cenah, se zavedajo, da izbira pravih ploščic ni enostavna naloga, zato smo pripravili nekaj strokovnih nasvetov o tem kako izbrati prave keramične ploščice.

Zakaj izbrati keramične ploščice?

Keramične ploščice so izdelane iz naravnih materialov, kot so glina, pesek in minerali, ki se pečejo pri visokih temperaturah. To jim daje izjemno trdnost in odpornost na obrabo.

V primerjavi z drugimi materiali, kot sta leseni parket ali laminat, so keramične ploščice bolj trajne in manj dovzetne za poškodbe zaradi vlage ali temperaturnih sprememb. Primerne so za prostore z visoko obremenitvijo, kot so kuhinje, kopalnice in hodniki.

Foto: Top keramika

Ena izmed ključnih prednosti je njihova vsestranskost. Danes so na voljo v imitacijah naravnih materialov, kot so les, kamen ali marmor, kar omogoča doseganje luksuznega videza brez visokih stroškov vzdrževanja. V Topkeramiki ponujajo širok izbor ploščic, ki združujejo estetiko in funkcionalnost.

Vrste keramičnih ploščic in njihove lastnosti

Keramične ploščice se delijo na glazirane in neglazirane, porcelanske (ki so bolj goste in manj vpojne) ter specialne ploščice za zunanje površine. Pri izbiri keramičnih ploščic je ključno poznati različne vrste, saj vsaka ponuja specifične prednosti.

Prva kategorija so klasične keramične ploščice, ki so običajno glazirane in primerne za notranje prostore. Te so lažje za polaganje in čiščenje, vendar manj odporne na zmrzal, zato niso idealne za zunanjo uporabo.

Foto: Top keramika

Porcelanske ploščice, pogosto imenovane tudi porcelan gres, so bolj kompaktne in imajo nižjo vpojnost vode (manj kot 0,5 %), kar jih naredi primerne za kopalnice, kuhinje in celo zunanje terase. Te ploščice so pečene pri višjih temperaturah, kar jim daje večjo trdnost. V Topkeramiki priporočajo porcelanske ploščice za prostore z visoko vlažnostjo, saj preprečujejo nastanek plesni in madežev.

Foto: Top keramika

Druga pomembna vrsta so ploščice v imitaciji naravnih materialov. Na primer, keramične ploščice v imitaciji marmorja ponujajo eleganten videz brez potrebe po rednem poliranju, kot je to pri pravem marmorju. Te so odporne na madeže in enostavne za vzdrževanje, kar jih naredi idealne za moderne kopalnice. Podobno so ploščice v imitaciji lesa priljubljene za dnevne sobe, saj prinašajo toplino lesa, a brez tveganja za gnitje ali praske.

Za zunanje površine so nujne ploščice z anti-slip premazom in visoko odpornostjo na vremenske vplive. Te morajo imeti nizko vpojnost vode in biti odporne na zmrzal, da ne popokajo med zimo. Strokovnjaki svetujejo, da izberete ploščice z oznako R10 ali višjo za nedrsečnost, kar je še posebej pomembno za terase in balkone.

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro keramičnih ploščic

Izbira pravih ploščic zahteva upoštevanje več dejavnikov. Za kopalnice so priporočljive nedrseče ploščice z mat površino, da preprečite zdrs na mokrih tleh. V kuhinjah izberite ploščice, ki so odporne na madeže in enostavne za čiščenje, kot so porcelanske z gladko glazuro. Za zunanje prostore, kot so terase, pa so nujne ploščice z debelino vsaj 2 cm in odpornostjo na UV žarke ter temperaturne nihanja.

Foto: Top keramika

Velikost ploščic je naslednji pomemben dejavnik. Velike ploščice (npr. 60x60 cm ali večje) vizualno povečajo prostor in so primerne za sodobne interierje, vendar zahtevajo ravno podlago in strokovno polaganje. Majhne ploščice (npr. 10x10 cm) so bolj prilagodljive za ukrivljene površine in ustvarjajo učinek mozaika, a zahtevajo več fugiranja. V Topkeramiki svetujejo, da za majhne prostore izberete večje formate, da ustvarite iluzijo prostornosti.

Barva in dizajn igrajo ključno vlogo pri estetiki. Svetle barve, kot so bele ali bež, odbijajo svetlobo in naredijo prostor svetlejši, medtem ko temne barve dodajo globino, a je lahko na njih nitreje viden prah in umazanija.

Trendi narekujejo naravne tone, kot so siva, zemeljski odtenki ali imitacije betona za industrijski videz. Pri izbiri upoštevajte celoten slog doma – za minimalistične prostore so enobarvne ploščice idealne, za bolj živahne pa vzorčaste. Odpornost in kakovost sta ključna. Ploščice se ocenjujejo po PEI razredu (od 1 do 5), kjer višji razred pomeni večjo odpornost na obrabo.

