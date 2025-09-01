Oven

Splošno: Delo v službi vam bo šlo odlično od rok v prvih dveh tednih meseca, medtem ko se v drugi polovici nakazujejo neke spremembe, nad katerimi se ne boste kaj dosti navduševali. Ostanite v koraku s časom, saj vas nekateri sodelavci ali tekmeci utegnejo prehiteti z naprednejšimi idejami. Pri denarju bodite previdni.

Ljubezen: Čaka vas velik preboj na ljubezenskem področju, kjer se bodo začele odpirati možnosti za resno čustveno razmerje. Začeli boste postavljati temelje za prehod iz faze zaljubljenosti v fazo partnerstva. Če pa partnerja že imate, pa se bosta odločila za velik korak naprej, pri katerem boste imeli vso podporo svojih bližnjih.

Bik

Splošno: V tem mesecu boste začeli nekaj novega na zasebnem ali na poslovnem področju. Pomembno je, da upoštevate svoje želje in ne dovolite zavistnim ljudem, da krojijo vašo usodo. Zavedali se boste, da morate biti pogumni, če želite doseči svoje cilje, zaradi česar bo malce lažje narediti odločilen korak. V službi bo precej pestro.

Ljubezen: Ljubezen bo večinoma tekla po ustaljenih tirnicah, le občasno vas čaka kakšno presenečenje. Samski imate najboljše možnosti ob koncu meseca. Romance, ki se bodo začele sredi meseca, ne bodo dolgo trajale. Vezani boste mesec začeli z nekoliko povečano napetostjo. Dlje kot boste odlašali s pogovorom, dlje se bo stopnjevala.

Dvojčka

Splošno: Pred vami je pester mesec, ki lahko prinese prelomne spremembe. Že v prvih dneh septembra se utegnete znajti pred neko življenjsko odločitvijo, ki se bo nanašala na poslovno ali zasebno področje. Nekdo vam bo na uho nenehno prišepetaval besede, vendar morate vedeti, da se imate le vi pravico odločati, saj je življenje vaše.

Ljubezen: Sveže zaljubljeni kar ne boste mogli odtrgati pogleda s svoje simpatije, vezani pa boste v objemu partnerja občutili mnogo večjo varnost kot v preteklih mesecih. Če vam na čustvenem področju ne gre vse po željah, je pred vami mesec pozitivnih sprememb. Samski utegnete prav zdaj spoznati pravo osebo za resno zvezo.

Rak

Splošno: Na zasebnem področju veste, kaj si želite, zato boste lepo napredovali proti svojemu cilju. Na žalost bo slika precej manj jasna na poslovnem in službenem področju. Pomembno je, da v tem obdobju ne sprejemate pomembnih odločitev, saj vaša presoja ne bo najbolj objektivna. Proti koncu meseca bo bolje.

Ljubezen: Samski boste morali poskrbeti, da vas opazijo, vse preostalo se bo odvijalo kot po maslu. Priložnosti za spoznavanje in romantičnih trenutkov vam ne bo manjkalo. Tudi vezani boste imeli precej sreče, čeprav bodo že v začetku meseca vseeno prišli na dan nekateri stari konflikti. Skupni cilji bodo vseeno močnejši.

Lev

Splošno: Ta mesec vam dobro kaže na poslovnem in finančnem področju. V službi bo dogajanje precej umirjeno, vse bo stremelo k točno določenemu cilju. Dajte vse od sebe, saj se vam obeta vzpon. Hladna logika bo vaš najboljši zaveznik, ne dajte se pregovoriti, da bi vas kdo na podlagi čustev speljal v kaj, kar bo že na prvi pogled katastrofa.

Ljubezen: Prva polovica meseca bo čustveno razburkana, nakazuje se celo nevarnost zmede ali izgube. Vezani morda ne boste več vedeli, kakšnega partnerja si želite ob sebi, zato boste resno razmišljali o razhodu. Samski pa boste pozornost namenjali osebi, ki bo ob vsem tem ostala hladna. Več sreče v ljubezni se vam obeta v drugi polovici meseca.

Devica

Splošno: Na splošno boste ta mesec precej bolj umirjeni kot navadno, saj boste končno našli neko ravnovesje. V službi bo vse potekalo po dogovorih, večkrat pa vas bo razjezil nek sodelavec, ki se bo nenehno vtikal v vaše delo. Morda je čas, da mu končno poveste, kar mu gre. Fizična aktivnost bo dodatno utrdila vašo voljo.

Ljubezen: Samskim se lahko, še posebej v drugi polovici meseca, zgodi, da se bo vaša simpatija oddaljila. Nikar ne izgubljajte časa za objokovanje, ampak se raje posvetite novim podvigom. Vezani boste morali premagati prepreke, ki vam jih postavljajo drugi. Zelo pomembno je, da se pred spremembami s partnerjem uskladita.

Tehtnica

Splošno: Čeprav je za vami precej težko obdobje, se boste v septembru končno sprostili. Svoje misli in čustva boste uredili do te mere, da boste na svet gledali z veliko mero optimizma in komaj čakali na vse, kar vam življenje prinaša. Če vas preganjajo nedokončane študijske obveznosti, boste v tem času trdno prijeli za delo.

Ljubezen: To bo za vas čudovit mesec. Na splošno boste precej razigrani, saj bo nekdo grel vaše srce. Morda boste celo zaljubljeni kot že dolgo ne. Ne glede na to, da bo strastno in romantično, pa nikar ne pozabite na trezno glavo. Za seboj imate nekaj neprijetnih izkušenj, zato pazite, da ne boste ponavljali napak.

Škorpijon

Splošno: Občutek boste imeli, da ste se znašli v črni luknji brez izhoda. Vendar se ne bojte, kajti v sredini meseca boste ponovno zašli v ustaljene tire, z vsemi starimi in novimi plodnimi idejami vred. Neplodni čas pa poskusite čim bolj izkoristiti za sprostitev oziroma opravite praktična dela, kjer ne boste potrebovali svoje domišljije.

Ljubezen: Na čustvenem področju se bodo poznale posledice dobrih odločitev v zadnjem obdobju. Če boste jasno vedeli, kaj bi radi dosegli, imate prav vse možnosti, da vam to tudi uspe! Vezani boste lahko naredili pomemben korak naprej ali dobre dolgoročne načrte. Samski pa boste zapeljivi in tudi spogledljivi, kot že dolgo ne.

Strelec

Splošno: Vsaj na začetku meseca se izogibajte večjim naložbam na finančnem področju, ker se lahko znajdete na dnu, česar ne boste zlahka preboleli. Na splošno boste ta mesec veliko časa namenili razmišljanju o dosedanjih dosežkih, kar vas bo precej vznemirilo. Osredotočite se na tisto, kar ste dosegli, ne na vse, kar vam ni uspelo.

Ljubezen: V tem mesecu se vam obetajo težave na ljubezenskem področju. Vi ali vaš partner bosta spremenljiva in neodločna, kar lahko povzroči kar nekaj škode v partnerstvu. Nekateri boste ljubezensko razmerje celo končali. Samski ne pozabite na svoje prijatelje. Nekaj ljubezenskih iskric je mogočih z osebo, ki jo že poznate.

Kozorog

Splošno: V tem mesecu boste imeli občudovanja vreden zanos. Še sami ne boste vedeli, od kod jemljete vso to energijo. Toda bolj kot bo šlo proti koncu meseca, večje posledice prekomernega izčrpavanja boste čutili. Zatiskali si boste oči pred nečim, kar vam bo dodatno pobiralo veliko energije, saj se boste prepričevali v nekaj, kar ne obstaja.

Ljubezen: Če ste v preteklem mesecu polagali temelje za resno zvezo, bo vaš trud zdaj obrodil sadove. Še posebej od sredine meseca naprej se pri vas obeta bolj zaljubljeno in strastno obdobje. Če ta hip še nimate nikogar, boste prav gotovo koga spoznali. Nemalo vezanih pa bo tudi na novo spoznalo svojega partnerja in se vanj zaljubilo.

Vodnar

Splošno: Pred vami je izredno zanimiv mesec. Na finančnem področju bo vse potekalo po načrtih, saj se bodo pokazali dolgo pričakovani rezultati neke naložbe. V službi ali na poslovnem področju se vam brez dvoma obetajo prelomne spremembe. Morda se vam bo utrnila nova ideja, ki jo boste spretno uresničili.

Ljubezen: Vezani boste s partnerjem uživali v neskončnih pogovorih, samski pa boste iskali nekoga, ki bi z vami skočil v vročo avanturo. Ker ne boste obremenjeni z dolgoročnimi cilji in pričakovanji, boste bolj odprti. Vaša vibracija bo pritegnila zanimive ljudi, zato tudi prava zaljubljenost ta mesec ni izključena.

Ribi

Splošno: V tem mesecu bo še bolj kot običajno pomembno, da sledite spremembam in se jim ne upirate, saj bi bili zaradi takega pristopa lahko za marsikaj prikrajšani. Četudi se, še posebej v prvi polovici meseca, ne boste strinjali z novostmi, ki jih bodo želeli vpeljati vaši bližnji, se boste v sredini meseca že poistovetili z njimi.

Ljubezen: Če imate partnerja, vas bo zaradi obilice dela obtoževal, da ga zanemarjate. In ne bo se motil. Če se le da, si vzemite več časa zanj. Saj veste, kako hitro se lahko odnos ohladi in kako težko je spet vzpostaviti ravnovesje. Samski boste spoznali neko novo osebo, na katero boste neprestano mislili.