Okrožna državna tožilka Mateja Gončin je za STA potrdila, da je vložila kazenske ovadbe zaradi nepravilnosti, povezanih z njenim varovanjem. Po neuradnih informacijah Televizije Slovenija naj bi tožilka kazensko ovadila nekdanjega direktorja policije Senada Jušića in nekdanje vodstvo centra za varovanje in zaščito.

Tožilka naj bi neuradno ovadenim očitala več kaznivih dejanj zlorabe položaja. Po neuradnih informacijah Televizije Slovenije naj bi se ovadba nanašala na vodstvo centra za varovanje in zaščito med letoma 2023 in 2025, ko sta center vodila Tomaž Brezic in Franc Šešerko.

Razkrila nepravilnosti pri delu Centra za varovanje in zaščito

Mateja Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana, je v oddaji Tarča decembra lani prekinila medijski molk in razkrila nepravilnosti pri delu Centra za varovanje in zaščito. Policijo je obtožila, da je zoper njo nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe tudi na njenem domu. Opozorila je tudi na nepravilnosti pri varovanju drugih varovanih oseb ter odtekanju informacij, v decembrski Tarči pa je napovedala tudi nove postopke in kazenske ovadbe.

Nepravilnosti pri delovanju in imenovanju

Nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito so bile tudi eden od očitkov v interpelaciji notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Na zdaj že nekdanjega generalnega direktorja policije Jušića pa so med drugim leteli očitki glede nepravilnosti pri njegovem imenovanju.

Jušić je sredi januarja odstopil s položaja, kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije pa ga je nasledil Damjan Petrič, ki je za vodjo centra za varovanje in zaščito imenoval dotedanjega vodjo oddelka operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Perkliča.