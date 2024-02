Novosti iz življenja Elizabeth Fritzl: poročila se je s 23 let mlajšim moškim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hčerka 88-letnega incestuoznega posiljevalca Josefa Fritzla Elisabeth Fritzl živi le pol ure stran od kleti, kjer jo je oče zadrževal v ujetništvu in jo leta posiljeval, je razkril MailOnline. Znano je tudi, da se je poročila s telesnim stražarjem, s katerim sta še vedno skupaj.

Fritzl je svojo hčer Elisabeth 24 let držal v kletni sobi in jo posiljeval. Iz tega incestuoznega razmerja je rodila sedem otrok. Njegov teror se je končal leta 2008, leto kasneje pa je bil obsojen na dosmrtno ječo.

Poročila se je s 23 let mlajšim telesnim stražarjem

Po sojenju so Elisabeth in otroci dobili novo identiteto, Elisabeth pa se je leta 2019 poročila s svojim 23 let mlajšim telesnim stražarjem, ki je skrbel zanjo, potem ko je bila izpuščena iz nečloveških življenjskih razmer. Par je še vedno skupaj.

Po poročanju časnika Österreich se je par zbližal, potem ko sta skupaj preživela mesece po tem, ko je bila izpuščena iz zapora, poročila pa sta se, ko je Elisabeth imela 52 let.

"Sta par, vsi so že od začetka videli, kako varno se je počutila z njim. Menda je ta zveza dala Elisabeth novo moč po življenju v ječi," navaja MailOnline.

Njena hiša je z vseh strani obdana s kamerami

Živita v dvonadstropni hiši trideset minut vožnje od Amstettna, v vasi nedaleč od zloglasnega koncentracijskega taborišča Mauthausen.

Hiša je obdana s sivo leseno ograjo, varnostne kamere na zunanji steni pa opazujejo vsakega obiskovalca doma 56-letne Elisabeth. Hiša ima skrbno urejen vrt z manjšim bazenom, pripadata pa ji tudi dve garaži.

Z domačini se ne pogovarja veliko

Nasproti njene hiše živi hči Kerstin, v bližini hiš pa je kmetijsko zemljišče. Z domačini se ne pogovarjajo veliko, vendar so jo že videli na lokalni zabavi, občasno pa tudi večerja v bližnji restavraciji.

"Vsi vedo, kaj se ji je zgodilo, vendar nihče ne govori o preteklosti, imajo novo življenje in ljudje to spoštujejo," je dejal eden od domačinov.

Fritzla videli zunaj: v lokalnih kavarnah pije kavo

Znano pa je tudi, da je avstrijsko sodišče odredilo premestitev 88-letnega incestuoznega posiljevalca iz psihiatričnega oddelka v navadni zapor. Sodni senat v Kremsu je odločil, da bodo Fritzla iz zapora za duševno bolne premestili v običajno celico, s čimer se bo odprla možnost za njegovo trajno izpustitev.

Obsojenca naj bi že videli zunaj zapora, kako pije kavo v več lokalnih kavarnah. Fritzl je v zaporu že 15 let, odkar je bil obsojen zaradi incesta, posilstva, zasužnjevanja, prisile in umora iz malomarnosti svojega novorojenega sina.

Boleha za demenco, psihiatri pa ocenjujejo, da ne predstavlja več nevarnosti za družbo.

Elisabethina odvetnica Eva Platz je izjavila, da Elisabeth ne želi njegove izpustitve in želi, da ostane v zaporu do svoje smrti.

Josef Fritzl je v kleti, polni podgan, več kot 3.000-krat posilil nesrečno Elisabeth. V kleti sta imela sedem otrok. Kerstin se je rodila leta 1988, Stefan leta 1990, Felix pa leta 2002. Z mamo sta živela v pritličju. Lisa (1993), Monica (1994) in Alexander (1996) so odraščali v prvem nadstropju hiše, ki si jo je Fritz delil z ženo Rosemarie v Amstettnu, 77 kilometrov od Linza. Imela sta tudi sina Michaela, ki je umrl kmalu po rojstvu.