Prva ženska članska medalja na evropskem prvenstvu v karateju za Slovenijo

EP v karateju, 2. dan

Slovenska karateistka Tjaša Ristič je na 53. evropskem prvenstvu za člane osvojila bronasto odličje v kategoriji ženskih športnih borb do 61 kilogramov. Rističeva je tako Sloveniji priborila sploh prvo žensko člansko odličje na evropskih prvenstvih.

Tjaša Ristič je v četrtek po trdem boju izgubila tekmo proti Ukrajinki Aniti Serogini in ko je že mislila, da je vse izgubljeno, je Ukrajinka premagala vse na svoji poti in tako utrla pot slovenski borki v finale.

V repasažu se je Rističeva pomerila z Makedonko Veroniko Kostovsko in Belgijko Nele De Vos. Obe je z lahkoto premagala in si tako omogočila borbo za tretje mesto.

Napeta borba za bron

Na današnjem zaključnem dvoboju se je pomerila s predstavnico Norveške Bettino Alstadsaether, kjer je Rističeva v prvi minuti povedla, nato pa po izpeljani akciji Norvežanke izgubila dve točki in tako je bil rezultat 2:1 za Alstadsaetherjevo.

V zadnji tretjini borbe je po nekaj napadih obeh tekmovalk trener članske reprezentance Slovenije Damir Vrbanič dvignil karton, s katerim je zahteval ogled video posnetka zadnje akcije. Po natančnem pregledu so sodniki ocenili, da je bila akcija uspešna in so Tjaši Ristič dodelili točko.

Tako sta bili tekmovalki izenačeni. Tjaša je v zadnjih sekundah prejela tretjo kazen za držanje in tako izgubila prednost prve točke. Tekmovalki sta bili po koncu borbe povsem izenačeni. Sodniki so po koncu boja soglasno potrdili zmago Tjaše Ristič in s tem je slovenska karateistka postala ponosna nosilka bronaste medalje na evropskem članskem prvenstvu 2018.

Foto: Karate zveza Slovenije

Rističevi se je v dvorani v Novem Sadu ponovila zgodovina, saj je leta 2011 prav tam osvojila prisluženo bronasto medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu.

"Tjašina medalja je resnično nekaj posebnega"

"Na to smo čakali celo leto. Da pokažemo, iz kakšnega testa smo in da domov ponovno prinesemo člansko medaljo. Zadnja medalja, ki smo jo imeli na evropskem članskem prvenstvu, je bila leta 2013, ki so jo priborili člani v ekipnih bojih. Tjašina medalja je resnično nekaj posebnega, saj je prva ženska članska medalja na evropskem prvenstvu," je po uspešnem tekmovanju poudaril predsednik Karate Zveze Slovenije, Borut Strojin.