Slovenka le še korak od bronastega evropskega odličja

EP v karateju, 1. dan

Tekmovalka Karate kluba Kranj Tjaša Ristić je uspešno opravila prvi tekmovalni dan na 53. evropskem prvenstvu v karateju. V kategoriji do 61 kilogramov se je uvrstila v sobotni del in borbo za bronasto kolajno proti Norvežanki Bettini Alstadsaether.

Slovenska karateistka Tjaša Ristić je na uvodnem nastopu izgubila proti kasnejši finalistki Ukrajinki Aniti Serogini, nato pa je v repasažu ugnala Makedonko Veroniko Kostovsko in Belgijko Nele de Vos ter si priborila priložnost boja za odličje.

Lina Pušnik (KK Žalec) je na uvodni borbi izgubila proti predstavnici Azerbajdžana, ki se je uvrstila v finale, zato je imela v popoldanskem repasažu še eno možnost, a jo je predstavnica BiH premagala. Po eno zmago sta zabeležila Matija Matijević (KK Ljubljana) do 84 kilogramov in Stefan Joksimović (KK Trbovlje) nad 84 kilogramov. Blaž Hribovšek (KK Trbovlje) je v kategoriji do 60 kilogramov izgubil borbo prvega kroga proti gruzijskemu predstavniku.

V svoji prvi borbi so nastope končali Bor Hartl v katah (KK Kozjansko in Obsotelje), Mladen Railić (KK Selnica ob Dravi) v kategoriji do 67 kilogramov in Kaja Budič (KK Yuki) v kategoriji nad 68 kilogramov. Nastja Galič - kate (KK Brežice) je v prvem kolu izgubila proti predstavnici Španije, v repasažu pa je izgubila proti avstrijski karateistki.