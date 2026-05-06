Nejc Cehte Veszprem Pick Szeged Nantes Barcelona Gašper Marguč Borut Mačkovšek Blaž Janc Domen Makuc Rok Ovniček Matej Gaber Rokometna liga prvakov

Sreda, 6. 5. 2026, 11.05

Rokometna liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme

Kdo na zaključni turnir?

Gašper Marguč Veszprem | Gašper Marguč | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Danes in v četrtek bodo postali znani potniki na zaključni turnir rokometne lige prvakov. Veszprem Gašperja Marguča bo danes na gostovanju v Berlinu proti ekipi, za katero igra tudi Nejc Cehte, branil zadetek prednosti iz prve tekme. Zanimivo bo na tekmi Aalborga in Sportinga, saj se je prva tekma končala brez zmagovalca. Barcelona Domna Makuca in Blaža Janca pa bo branila prednost dveh golov proti Nantesu Mateja Gabra in Roka Ovnička.

V četrtek zahtevno delo čaka Szeged Boruta Mačkovška, ki je na prvi tekmi proti Magdeburgu klonil s sedmimi goli razlike.

Zaključni turnir četverice pa bo na sporedu 13. in 15. junija v Kölnu v Lanxess areni.

Liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme:

Sreda, 6. maj

Četrtek, 7. maj

Lestvici po rednem delu:

RK Celje Pivovarna Laško - Ohrid
Celjani po hudi bitki v Ohridu brez finala evropskega pokala
