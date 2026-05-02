Celjani lovijo finale evropskega pokala

Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri.

Celjska zasedba v tej sezoni kaže sijajne predstave. Prek kratkim je v ljubljanskem Tivoliju osvojila slovenski pokal, v sredo pa je v Trebnjem doživela sploh prvi poraz v tem koledarskem letu. Kljub temu je osvojila prvo mesto v skupini B in si tako izborila lažjega polfinalnega tekmeca iz Slovenj Gradca, drugi polfinalni par v končnici lige NLB pa je LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje.

Rokometaše iz knežjega mesta poraz na Dolenjskem ni preveč zaskrbel, takoj so se osredotočili na današnjo povratno polfinalno tekmo v turističnem biseru Severne Makedonije. Celjski strateg Klemen Luzar je pred tekmo dejal, da njegovi varovanci ne nameravajo braniti majhne prednosti s prve tekme v Zlatorogu, temveč bodo v peklenskem vzdušju naskakovali novo zmago. V primeru končnega zmagoslavja se bodo po 22 letih znova uvrstili v veliki finale enega od treh evropskih tekmovanj, leta 2004 so osvojili prestižno ligo prvakov.

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Evropski pokal, polfinale, povratna tekma

Sobota, 2. maj:

Preberite še: