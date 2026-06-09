Oven

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Bik

Razdražilo vas bo, kako ljudje vztrajajo pri osebnih vprašanjih. Vzemite to kot kompliment, saj bodo samo radovedni in vas bodo želeli le bolje spoznati. Razumevanje človeških navad je tisto, čemur danes posvetite več pozornosti. Razmislite pa tudi malce o svojem obnašanju in kaj pove o vas.

Dvojčka

Tiha sporočila brez pretirane drame bodo pokazala, kako čutite v ljubezenskem razmerju. Kar boste mislili, bo točno tisto, kar boste rekli in to bo dobro sprejeto. Ne trudite pa se povedati vsega naenkrat, raje povejte malo po malo, da ne boste prestrašili vaše ljubljene osebe.

Rak

Stvar bo čudežno preprosta, saj boste dobili pomoč. Družite se z bližnjimi prijatelji ali se odpravite na zabaven dnevni potep z vašim partnerjem, zaradi česar boste obdržali nasmeh na vašem obrazu. Dan se bo lahko proti koncu obrnil na bolje, ampak le če boste ostali dobre volje.

Lev

Pritiski bodo popustili in bolj razumsko boste pristopili k zahtevnim čustvenim situacijam. Ohladile se bodo negativne strasti, umirili boste svojo nagnjenost k destruktivnim rešitvam in bolj mirno boste gledali na izzive pred vami. Veliko bo obveznosti, ne zapostavite druženja s partnerjem.

Devica

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres.

Tehtnica

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Razmišljali boste o kompromisih, ki pa vam ne dišijo.

Škorpijon

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo.

Strelec

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Kozorog

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe.

Vodnar

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti odgovornost.

Ribi

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šlo. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi nagrade svojih preteklih dejanj.