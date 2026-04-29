Mačkovškek zabijal, a Magdeburg na prvi tekmi premočan tekmec

V rokometni ligi prvakov se je začel boj za polfinale. Kot prvi od Slovencev ga je s Szegedom začel Borut Mačkovšek, ki pa je na prvi tekmi priznal premoč Magdeburgu z 28:35. Legionar je sedemkrat zadel, več golov (9) je ob porazu vpisal le nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarić. Precej bolj tesno je bilo med Sportingom in Aalborgom, ekipi sta remizirali z 31:31. Povratne tekme bodo na sporedu prihodnji teden.

V četrtek bo Veszprem Gašperja Marguča doma pričakal Füchse Berlin, odvil pa se bo tudi "slovenski" obračun med Nantesom (Matej Gaber, Rok Ovniček) in Barcelono (Blaž Janc, Domen Makuc).

Zaključni turnir četverice pa bo na sporedu 13. in 15. junija v Kölnu v Lanxess areni.

Liga prvakov, četrtfinale, prve tekme:

