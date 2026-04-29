Sreda, 29. 4. 2026, 20.34

Rokometna liga prvakov, četrtfinale, prve tekme

Mačkovškek zabijal, a Magdeburg na prvi tekmi premočan tekmec

Borut Mačkovšek | Borut Mačkovšek je na prvi četrtfinalni tekmi s Szegedom priznal premoč Magdeburgu. | Foto Guliverimage

V rokometni ligi prvakov se je začel boj za polfinale. Kot prvi od Slovencev ga je s Szegedom začel Borut Mačkovšek, ki pa je na prvi tekmi priznal premoč Magdeburgu z 28:35. Legionar je sedemkrat zadel, več golov (9) je ob porazu vpisal le nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarić. Precej bolj tesno je bilo med Sportingom in Aalborgom, ekipi sta remizirali z 31:31. Povratne tekme bodo na sporedu prihodnji teden.

V četrtek bo Veszprem Gašperja Marguča doma pričakal Füchse Berlin, odvil pa se bo tudi "slovenski" obračun med Nantesom (Matej Gaber, Rok Ovniček) in Barcelono (Blaž Janc, Domen Makuc).

Zaključni turnir četverice pa bo na sporedu 13. in 15. junija v Kölnu v Lanxess areni.

Liga prvakov, četrtfinale, prve tekme:

Sreda, 29. april

Četrtek, 30. april

Lestvici po rednem delu:

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.