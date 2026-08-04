Nekdanji cestni kolesar pri ekipah Ljubljana Gusto in Adria Mobil Adam Jordan je novo strast našel v gravel kolesarstvu in ultrakolesarstvu. Za letos si je zadal prav posebej izziv, ki ga začenja v sredo, 5. avgusta. V petih dneh bo skušal prekolesariti celotno slovensko turnokolesarsko pot, ki letos praznuje deset let.

23-letni Adam Jordan bo samooskrbni podvig začel 5. avgusta v domačih krajih, v Kostanjevici na Krki. V petih dneh bo skušal prekolesariti več kot 1.840 kilometrov in pri tem narediti več kot 52 tisoč višinskih metrov. Čaka ga avantura skozi raznolike slovenske pokrajine – od alpskega sveta do obale. Trasa je razdeljena na 43 etap. Pot bo dokumentirana v filmu, ki bo Slovenijo predstavil kot destinacijo za aktivno raziskovanje, pustolovščine v naravi in pristen stik z okoljem. "Z dolgoprogaškim oziroma ultrakolesarstvom se ukvarjam slabi dve leti. Večdnevni izzivi so postali del mojega športnega razvoja. Pri takšnih podvigih fizična pripravljenost hitro postane le majhen del celotne zgodbe. Do izraza pride predvsem mentalna pripravljenost. Pravzaprav gre za sposobnost, da ostaneš miren, sprejemaš odločitve in uživaš v procesu, tudi ko si utrujen."

Projekt z naslovom STKP v petih dneh združuje športni izziv, osebno zgodbo in dokumentarni film. Adamov namen ni zgolj čim hitreje zaključiti zahtevno traso, temveč skozi avtentično zgodbo predstaviti izjemno pokrajinsko raznolikost Slovenije ter slovensko turnokolesarsko pot približati širši domači in mednarodni javnosti. "Pet dni je okvir, ki pritegne pozornost, ni pa bistvo projekta. Ne želim poveličevati hitrosti ali trpljenja. Želim pokazati, kako se lahko na isti poti srečajo športni izzivi, mir, prisotnost in stik z naravo. Upam, da bo zgodba ljudi spodbudila, da slovensko turnokolesarsko pot odkrijejo v svojem ritmu – v petih, desetih ali petdesetih dneh," je povedal Adam Jordan.

Njegov izziv boste lahko spremljali tudi na njegovem Instagram profilu:

Za uspešen zaključek bo moral vsak dan prekolesariti med 350 do 400 kilometri in premagati okoli devet tisoč višinskih metrov. Na kolesu bo predvidoma preživel med 18 in 20 ur dnevno. Jordan bo pot opravil samooskrbno oziroma brez zunanje športne in logistične pomoči. Vso potrebno opremo bo prevažal na kolesu, za prehrano, počitek in morebitna popravila pa bo skrbel sam. Majhna snemalna ekipa bo njegovo pot dokumentirala, ne da bi posegala v izvedbo izziva.

Krožno kolesarsko pot po Sloveniji, ki je najdaljša tovrstna v Evropi, je PZS odprla 18. junija 2016. Njena najvišja točka je Poštarski dom na Vršiču (1.688 metrov), najnižji sta Piran in Sečoveljske soline (en meter), najdaljša etapa z največjo višinsko razliko pa se s 66,8 kilometra in 1.882 višinskimi metri raztegne od doma na Peci do doma planincev v Logarski dolini. Vodi po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah in stezah, a tehnično ni posebej zahtevna, saj nagovarja širok krog kolesarjev, je pa mestoma naporna, ponekod je treba kolo tudi potiskati.

Foto: Matic Klanjšček V času priprav je stopil tudi v stik z nekdanjim predsednikom Planinske zveze Slovenije Jožetom Rovanom, idejnim očetom turnokolesarske poti. "Jože mi je bil v veliko pomoč že v času priprav. Pomagal mi je predvsem pri povezovanju s Planinsko zvezo Slovenije, pri načrtovanju posameznih odsekov poti in tudi pri organizaciji prenočevanj v planinskih kočah. Posebnega nasveta mi sicer ni dal – mislim, da je nekoliko skeptičen, ali je mogoče STKP prevoziti v tako kratkem času. Sem pa z velikim zanimanjem prebral njegov starejši intervju na MTB.si Na Verigi, kjer je zelo lepo opisal nastanek slovenske turnokolesarske poti in njeno filozofijo. To mi je dalo še dodatno spoštovanje do poti in potrdilo, da je njena največja vrednost v doživetju," je pred začetkom izziva povedal Jordan.

Celotno pot bodo spremljali snemalci in fotograf, iz nastalega gradiva pa bo po pripravljen dokumentarni film. Ta bo poleg telesnega in psihološkega vidika ultrakolesarjenja v ospredje postavil naravno lepoto Slovenije, trenutke samote, negotovosti, utrujenosti in veselja ter osebno iskanje miru v gibanju. Spremljal ga bo Alan Bučar Vukšić, ki je tudi snemalec Tadeja Pogačarja, kar je po Jordanovi oceni ena največjih dodanih vrednosti celotnega projekta: "Želimo ustvariti dokumentarni film, ki ne bo prikazoval le kilometrov, ampak celotno izkušnjo. Fizične in psihične izzive, dvome, majhne zmage in lepoto Slovenije. Pri takšnem projektu imaš, podobno kot na kolesarski dirki, pogosto samo en kratek trenutek, da ujameš pravi prizor. Teh trenutkov ni mogoče ponoviti. Alan ima ogromno občutka za pripovedovanje zgodb skozi šport in verjamem, da bo znal vse te spontane trenutke povezati v film, ki bo gledalcu približal, kaj pomeni doživeti STKP na tak način."