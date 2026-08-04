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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
17.05

Osveženo pred

59 minut

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Špela Perše daljinsko plavanje plavanje

Torek, 4. 8. 2026, 17.05

59 minut

EP v plavanju, Pariz

Špela Perše na svoj 30. rojstni dan 12. v Evropi

Avtor:
STA

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daljsinsko plavanje EP | Tekma v daljinskem plavanju v Parizu. | Foto Reuters

Tekma v daljinskem plavanju v Parizu.

Foto: Reuters

Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu zasedla 12. mesto v daljinskem plavanju na olimpijski, 10-kilometrski razdalji.

Špela Perše, ki praznuje 30. rojstni dan, si je kot glavni cilj pred prvenstvom na tej razdalji zastavila preboj med 16 najboljših. To ji je tudi uspelo. V konkurenci 32 plavalk se je večji del držala v zgodnji polovici nastopajočih, na koncu pa je bilo od nje hitrejših 11 tekmovalk.

Zmagala je Italijanka Ginevra Taddeucci, bronasta z olimpijskih iger 2024 in srebrna s prejšnjega EP, je razdaljo zmogla v 2:07:49,9 ure. Druga je bila branilka naslova, Madžarka Viktoria Mihalyvari Farkas, ki je zaostala 9,7 sekunde, tretja pa je bila še ena Italijanka, Linda Caponi, ki je zaostala 13,5 sekunde. Perše je na 12. mestu ciljno črto prečkala 56,4 sekunde za zmagovalko.

Perše bi morala v sredo nastopiti tudi na pet kilometrov, a sta se s trenerjem Alenom Kramarjem po težavah z zastrupitvijo na tekmi svetovnega pokala v Steubalu odločila, da preizkušnjo izpusti ter se osredotoči na nastop na tri kilometre, ta pa bo v petek.

Bazenski del prvenstvase bo začel 10. avgusta, Slovenija bo zastopana z vsega četverico reprezentantov. Ob olimpijski finalistki Neži Klančar v Pariz potujejo še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič.

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