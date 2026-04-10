Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
10. 4. 2026,
9.06

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
veselje oskrba babica zdravnik družina četvorčki rojstvo Porodnišnica Ljubljana

Petek, 10. 4. 2026, 9.06

54 minut

Četverčki na obisku v Ljubljani: "Počasi, a vztrajno lovijo vrstnike"

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38
četvorčki, rojstvo, dečki, Porodnišnica Ljubljana, porod, družina, obisk | Dečki so bili spočeti po naravni poti ter s pomočjo strokovnjakov uspešno donošeni in rojeni. "To je pravi mali oziroma veliki čudež," so veseli v ljubljanski porodnišnici. | Foto Porodnišnica Ljubljana/Facebook

Dečki so bili spočeti po naravni poti ter s pomočjo strokovnjakov uspešno donošeni in rojeni. "To je pravi mali oziroma veliki čudež," so veseli v ljubljanski porodnišnici.

Foto: Porodnišnica Ljubljana/Facebook

Porodnišnico Ljubljana so v tem tednu obiskali četverčki, ki so v začetku leta praznovali drugi rojstni dan. Ker je bila nosečnost zelo rizična in so ob rojstvu tehtali dobrih tisoč gramov, so se njihovega obiska še posebej razveselili babice in zdravniki na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov, kjer so štirje dečki kot nedonošenčki preživeli prvih nekaj mesecev življenja.

Matej, Luka, Marko in Jovan so januarja 2024 na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Ob rojstvu so tehtali od 1.030 do 1.450 gramov.

Zaradi večplodnosti izredno rizično nosečnost so od samega začetka vodili v ljubljanski porodnišnici, kjer so poskrbeli, da je bil porod v zadovoljivi gestacijski starosti in da se je na koncu vse dobro izšlo. 

četvorčki, rojstvo, dečki, Porodnišnica Ljubljana, porod, družina, obisk | Foto: Porodnišnica Ljubljana/Facebook Foto: Porodnišnica Ljubljana/Facebook

Kot sta povedala starša Milana in Nemanja Petrović, fantje lepo napredujejo, kar je potrdil tudi pregled v neonatalni ambulanti, ki je bil povod za njihov tokratni obisk v Ljubljani. Začetki so bili resnično naporni, a so sčasoma ujeli svoj ritem. Starša sta povedla, da sta kljub neredko zahtevnemu vsakdanu hvaležna, da so vsi štirje dečki zdravi. 

četvorčki, rojstvo, dečki, Porodnišnica Ljubljana, porod, družina, obisk | Foto: Porodnišnica Ljubljana/Facebook Foto: Porodnišnica Ljubljana/Facebook

Enojajčni trojčki in bratec dvojček 

"Zanimivo je tudi dejstvo, da so strokovno gledano Matej, Luka in Marko enojajčni trojčki, Jovan pa je njihov brat dvojček, saj je v času nosečnosti hranila črpal iz druge posteljice," so ob novici, ki so jo delili na profilu na Facebooku, med drugim zapisali v porodnišnici. 

Družina živi v Celju skupaj s prvorojencem Konstantinom, ki je že prvošolec. V tem času se jim je zgodila še ena sprememba: avtomobil so morali zamenjati za kombi, saj je sedemčlanska družina tudi logistični zalogaj, kadar se odpravijo na izlet ali k sorodnikom. 

    

veselje oskrba babica zdravnik družina četvorčki rojstvo Porodnišnica Ljubljana
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

