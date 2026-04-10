Četverčki na obisku v Ljubljani: "Počasi, a vztrajno lovijo vrstnike"

Porodnišnico Ljubljana so v tem tednu obiskali četverčki, ki so v začetku leta praznovali drugi rojstni dan. Ker je bila nosečnost zelo rizična in so ob rojstvu tehtali dobrih tisoč gramov, so se njihovega obiska še posebej razveselili babice in zdravniki na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov, kjer so štirje dečki kot nedonošenčki preživeli prvih nekaj mesecev življenja.

Matej, Luka, Marko in Jovan so januarja 2024 na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Ob rojstvu so tehtali od 1.030 do 1.450 gramov.

Zaradi večplodnosti izredno rizično nosečnost so od samega začetka vodili v ljubljanski porodnišnici, kjer so poskrbeli, da je bil porod v zadovoljivi gestacijski starosti in da se je na koncu vse dobro izšlo.

Kot sta povedala starša Milana in Nemanja Petrović, fantje lepo napredujejo, kar je potrdil tudi pregled v neonatalni ambulanti, ki je bil povod za njihov tokratni obisk v Ljubljani. Začetki so bili resnično naporni, a so sčasoma ujeli svoj ritem. Starša sta povedla, da sta kljub neredko zahtevnemu vsakdanu hvaležna, da so vsi štirje dečki zdravi.

Enojajčni trojčki in bratec dvojček

"Zanimivo je tudi dejstvo, da so strokovno gledano Matej, Luka in Marko enojajčni trojčki, Jovan pa je njihov brat dvojček, saj je v času nosečnosti hranila črpal iz druge posteljice," so ob novici, ki so jo delili na profilu na Facebooku, med drugim zapisali v porodnišnici.

Družina živi v Celju skupaj s prvorojencem Konstantinom, ki je že prvošolec. V tem času se jim je zgodila še ena sprememba: avtomobil so morali zamenjati za kombi, saj je sedemčlanska družina tudi logistični zalogaj, kadar se odpravijo na izlet ali k sorodnikom.