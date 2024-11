Trije mladoletniki na mopedu, ki je trčil v avtobus. Dva huje poškodovana.

Koprski policisti so sinoči okoli 21. ure v Hrvatinih s službenim vozilom ustavljali moped brez nameščene registrske tablice, na katerem so se prevažale tri osebe. Voznik mopeda na znake policistov ni ustavljal in je vožnjo nadaljeval v smeri proti Kolombanu. Zgodila se je huda nesreča.