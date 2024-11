V prometni nesreči umrla 70-letna peška

V ponedeljek zvečer se je na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 70 letna peška, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V ponedeljek nekaj po 20. uri se je na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Policisti so ugotovili, da je peška šla čez cesto izven prehoda za pešce v trenutku, ko je iz smeri Vrhnike proti Ljubljani pripeljal voznik osebnega vozila in trčil vanjo. Zaradi hudih poškodb je 70-letna peška na kraju nesreče umrla.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.