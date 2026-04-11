Igralka Heather Locklear, ki je v preteklosti veljala za seks simbol, kasneje pa je imela veliko težav z odvisnostjo od tablet in alkohola, je po poročanju revije People že nekaj mesecev v zvezi z igralskim kolegom Lorenzom Lamasem.

Novico je za omenjeno revijo potrdil prijatelj 64-letne igralke. O tem, da imamo nov zvezdniški par, je sicer prvi poročal portal TMZ, ki je objavil njune skupne fotografije iz Las Vegasa. Da je njuno razmerje resno, je za portal potrdil tudi vir blizu para, ki je povedal, da se bodo ta konec tedna spoznali njuni otroci iz prejšnjih razmerij.

Locklear poročena dvakrat, Lamas kar sedemkrat

Heather Locklear, znana po serijah Melrose Place in Dinastija, ima z nekdanjim možem Richiejem Samboro 28-letno hčer Avo. S Samboro sta bila poročena med letoma 1994 in 2007, pred tem pa je bila igralka sedem let poročena s Tommyjem Leejem. Njena zadnja zveza se je končala maja 2025, ko sta s Chrisom Heisserjem razdrla zaroko.

Lamas, ki je med drugim zaigral v seriji Falcon Crest in filmu Briljantina, pa ima šest otrok. Poročen je bil kar sedemkrat, a noben njegov zakon ni trajal več kot sedem let. S pokojno Michele Smith, s katero sta bila poročena med letoma 1983 in 1985, ima 42-letnega sina A.J.-ja in 40-letno hčer Shayne. Z Daphne Aschbrook sta bila poročena od leta 1986 do 1988, skupaj pa imata 37-letno hčer Paton. Hčerke Alexandra (28), Victoria (26) in Isabella (25) pa so se rodile v času njegovega zakona s Shauno Sand med letoma 1996 in 2002.

68-letni igralec je bil poročen tudi z Victorio Hilbert (1981–1982), Kathleen Kinmont (1989–1993), Shawno Craig (2011–2018) in Kenno Scott (2023–2025).

