Drama v Solkanu: policisti lovili nevarnega voznika

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v četrtek v Solkanu neuspešno ustavljali 33-letnega voznika avtomobila z italijanskimi registrskimi oznakami. Pobegli voznik je po prečkanju meje nevarno vožnjo nadaljeval po ulicah Gorice, kjer so ga slovenski policisti prijeli in ga predali italijanskim kolegom.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so policisti v četrtek popoldne med opravljanjem rednih nalog v Solkanu večkrat poskušali ustaviti 33-letnega italijanskega voznika osebnega avtomobila z italijanskimi registrskimi oznakami.

Voznik znakov policije ni upošteval in je vožnjo nadaljeval proti nekdanjemu mejnemu prehodu Solkan ter nato zapeljal na območje Italije. Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so novogoriški policisti zapeljali za pobeglim voznikom, o dogajanju pa obvestili italijanske varnostne organe.

Za ubežnika je bil usoden robnik

Pobegli voznik je nadaljeval nevarno vožnjo v Italiji po ulicah Gorice, pri čemer je trčil v robnik in poškodoval vozilo. Policisti so ga kmalu prijeli in ga nato predali v nadaljnji postopek italijanskim policistom.

Zoper voznika bodo policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica uvedli postopek zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa. Prav tako bodo zoper njega ukrepali italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije, so še navedli na novogoriški policijski upravi.