Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
10. 4. 2026,
15.42

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Gorica Solkan policija

Petek, 10. 4. 2026, 15.42

1 ura, 4 minute

Drama v Solkanu: policisti lovili nevarnega voznika

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Policija, slovenska policija, policijski avto | Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v četrtek v Solkanu neuspešno ustavljali 33-letnega voznika avtomobila z italijanskimi registrskimi oznakami. Pobegli voznik je po prečkanju meje nevarno vožnjo nadaljeval po ulicah Gorice, kjer so ga slovenski policisti prijeli in ga predali italijanskim kolegom.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so policisti v četrtek popoldne med opravljanjem rednih nalog v Solkanu večkrat poskušali ustaviti 33-letnega italijanskega voznika osebnega avtomobila z italijanskimi registrskimi oznakami.

Voznik znakov policije ni upošteval in je vožnjo nadaljeval proti nekdanjemu mejnemu prehodu Solkan ter nato zapeljal na območje Italije. Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so novogoriški policisti zapeljali za pobeglim voznikom, o dogajanju pa obvestili italijanske varnostne organe.

Za ubežnika je bil usoden robnik

Pobegli voznik je nadaljeval nevarno vožnjo v Italiji po ulicah Gorice, pri čemer je trčil v robnik in poškodoval vozilo. Policisti so ga kmalu prijeli in ga nato predali v nadaljnji postopek italijanskim policistom.

Zoper voznika bodo policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica uvedli postopek zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa. Prav tako bodo zoper njega ukrepali italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije, so še navedli na novogoriški policijski upravi.

Gorica Solkan policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.