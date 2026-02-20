Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
20. 2. 2026,
18.13

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
obtožnica požar Hrvaška Vjesnik

Petek, 20. 2. 2026, 18.13

18 minut

V Zagrebu obtožnica za povzročitelja požara v Vjesnikovi stolpnici

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
požar, Zagreb, Vjesnik, gasilci, ogenj, nebotičnik, stolpnica | Obtožnica dvojico bremeni, da sta 17. novembra lani skupaj in po predhodnem dogovoru v 16-nadstropni stolpnici povzročila požar tako, da sta v 15. nadstropju zažgala kartonsko škatlo s papirji. Požar se je hitro razširil in uničil več nadstropij ter povzročil veliko gmotno škodo. | Foto Hina/STA

Obtožnica dvojico bremeni, da sta 17. novembra lani skupaj in po predhodnem dogovoru v 16-nadstropni stolpnici povzročila požar tako, da sta v 15. nadstropju zažgala kartonsko škatlo s papirji. Požar se je hitro razširil in uničil več nadstropij ter povzročil veliko gmotno škodo.

Foto: Hina/STA

Hrvaško državno tožilstvo je zaradi povzročitve požara, v katerem je bila 17. novembra lani uničena stolpnica nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu, danes vložilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma. Zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja je zanju zahtevalo podaljšanje pripora, čemur je sodišče ugodilo.

Obtožnica dvojico bremeni, da sta 17. novembra lani skupaj in po predhodnem dogovoru v 16-nadstropni stolpnici povzročila požar tako, da sta v 15. nadstropju zažgala kartonsko škatlo s papirji. Požar se je hitro razširil in uničil več nadstropij ter povzročil veliko gmotno škodo. V hišnem priporu sta od konca lanskega leta, sodišče pa jima ga je danes še podaljšalo. Za koliko časa, hrvaški mediji ne poročajo.

Požar je stavbo popolnoma uničil, žrtev ni zahteval

Požar v stavbi, ki je veljala za enega simbolov hrvaške prestolnice, žrtev ni zahteval, vendar jo je popolnoma uničil, statiki in drugi strokovnjaki pa so po opravljenem pregledu ocenili, da je treba celotno konstrukcijo odstraniti.

Ministrstvo za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje je v četrtek s podjetjem Eurco sklenilo pogodbo, v skladu s katero mora poškodovano poslopje porušiti v treh mesecih. Vrednost del je ocenjena na 4,2 milijona evrov brez DDV.

Na mestu Vjesnikove stolpnice nameravajo zgraditi novo poslopje

Vlada kot večinska lastnica stolpnice namerava na njenem mestu zgraditi novo poslopje za državne organe, ki zdaj prostore najemajo. Javnega natečaja zanj še ni razpisala.

Stolpnica Vjesnika je bila nekoč pomembno središče hrvaških tiskanih medijev. V 67 metrov visokem nebotičniku so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znamenitih stripov, med njimi Alana Forda.

Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi so jo začeli leta 1963, mediji in novinarji pa so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času sicer deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je v lasti države.

požar, Zagreb, Vjesnik, gasilci, ogenj, nebotičnik, stolpnica
Novice Vjesnikovo stolpnico želijo čimprej porušiti, najverjetneje z miniranjem
požar, Zagreb, Vjesnik, gasilci, ogenj, nebotičnik, stolpnica
Novice Znana dokončna usoda v požaru uničenega hrvaškega Vjesnika
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, požar, gasilci
Novice Marca začetek sanacije pogorele telovadnice na Mostu na Soči
obtožnica požar Hrvaška Vjesnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.