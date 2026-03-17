Obtoženemu napada na Aleša Šutarja podaljšali pripor

Okrožno sodišče v Novem mestu je Samireju Šiljiću, ki je obtožen napada na Aleša Šutarja, podaljšalo pripor, in sicer do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj vsake tri mesece po uradni dolžnosti preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor, so sporočili za STA.

Sodišče je pripor Šiljiću odredilo sredi decembra, potem ko naj bi v kazenski preiskavi napada oktobra lani v Novem mestu, po katerem je Šutar umrl, več prič potrdilo, da je on pravi napadalec na Šutarja.

Pred tem je bil namreč zaradi napada priprt Šiljićev 21-letni bratranec, ki pa mu je sodišče 12. decembra pripor odpravilo. Po preiskavi je namreč sodišče ocenilo, da je verjetnost, da je slednji napadalec, manjša od verjetnosti, da je storil kaznivo dejanje.

Sodišče Šiljiću pripor podaljševalo vsak mesec

Po odreditvi pripora je sodišče Šiljiću na predlog tožilstva pripor podaljševalo vsak mesec, ob nedavni vložitvi obtožnice pa mu ga je podaljšalo do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj na tri mesece preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor, kot to zahteva zakon.

Šiljiću sicer tožilstvo v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja. Zagrožena kazen je od treh do petnajstih let zapora.