Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Torek, 17. 3. 2026, 12.18

Obtoženemu napada na Aleša Šutarja podaljšali pripor

K. M., STA

Protestni shod Novo mesto | Šiljiću tožilstvo v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja. | Foto Bojan Puhek

Šiljiću tožilstvo v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja.

Okrožno sodišče v Novem mestu je Samireju Šiljiću, ki je obtožen napada na Aleša Šutarja, podaljšalo pripor, in sicer do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj vsake tri mesece po uradni dolžnosti preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor, so sporočili za STA.

Sodišče je pripor Šiljiću odredilo sredi decembra, potem ko naj bi v kazenski preiskavi napada oktobra lani v Novem mestu, po katerem je Šutar umrl, več prič potrdilo, da je on pravi napadalec na Šutarja.

Pred tem je bil namreč zaradi napada priprt Šiljićev 21-letni bratranec, ki pa mu je sodišče 12. decembra pripor odpravilo. Po preiskavi je namreč sodišče ocenilo, da je verjetnost, da je slednji napadalec, manjša od verjetnosti, da je storil kaznivo dejanje.

Sodišče Šiljiću pripor podaljševalo vsak mesec 

Po odreditvi pripora je sodišče Šiljiću na predlog tožilstva pripor podaljševalo vsak mesec, ob nedavni vložitvi obtožnice pa mu ga je podaljšalo do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj na tri mesece preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor, kot to zahteva zakon.

Šiljiću sicer tožilstvo v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja. Zagrožena kazen je od treh do petnajstih let zapora.

Aleš Šutar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.