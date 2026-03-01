Horoskop za marec 2026: ljubezenski preobrati, priložnosti in pomembne odločitve

Marec prinaša močne premike na področju ljubezni, kariere in osebnih odločitev. Nekatera znamenja bodo doživela ljubezenski preboj ali celo naredila velik korak v partnerstvu, druga bodo stala pred pomembnimi poslovnimi spremembami in finančnimi rezultati. Energija meseca bo intenzivna – polna zagona, novih začetkov, a tudi opozoril pred izčrpavanjem in prenagljenimi odločitvami. Preverite, kaj vašemu znamenju napoveduje mesečni horoskop.

Oven

Splošno: V tem mesecu boste imeli občudovanja vreden zanos. Še sami velikokrat ne boste vedeli, od kod jemljete vso to energijo. Vendar bolj kot bo šlo proti koncu meseca, večje posledice boste čutili od prekomernega izčrpavanja. Pred nečim si boste zatiskali oči, kar vam bo dodatno pobiralo veliko energije, saj boste sami sebe prepričevali v nekaj, kar ne obstaja.

Ljubezen: Čaka vas velik preboj na ljubezenskem področju, kjer se bodo pričele odpirati možnosti za resno čustveno razmerje. Začeli boste postavljati temelje za prehod iz faze zaljubljenosti v fazo partnerstva. Če pa partnerja že imate, se bosta odločila za velik korak naprej, pri katerem boste imeli vso podporo vaših bližnjih. Veliko časa v tem mesecu vam bo vzelo sanjarjenje, kar ni v vaši navadi. Pazite le, da ostanete na realnih tleh.

Bik

Splošno: Pred vami je izredno zanimiv mesec. Na finančnem področju bo vse potekalo po načrtih, saj se bodo pokazali dolgo pričakovani rezultati neke naložbe. V službi ali na poslovnem področju se vam nedvomno obetajo prelomne spremembe. Morda se vam bo utrnila nova ideja, ki jo boste spretno realizirali ali pa boste popolnoma spremenili način dela.

Ljubezen: Ljubezen bo večinoma tekla po ustaljenih tirnicah, le občasno vas čaka kakšno presenečenje. Samski imate najboljše možnosti ob koncu meseca. Romance, ki se bodo začele sredi meseca, ne bodo dolgo trajale. Vezani boste mesec začeli z nekoliko povečano napetostjo. Dlje kot boste odlašali s pogovorom, dlje se bo stopnjevala. Zagotovo pa se sama od sebe ne bo razkadila.

Dvojčka

Splošno: V tem mesecu bo še bolj kot običajno pomembno, da sledite spremembam in se jim ne upirate, saj bi bili zaradi takega pristopa lahko za marsikaj prikrajšani. Četudi se, še posebej v prvi polovici meseca, ne boste strinjali z novostmi, ki jih bodo želeli vpeljati vaši bližnji, se boste v sredini meseca že popolnoma poistovetili z njimi.

Ljubezen: Sveže zaljubljeni kar ne boste mogli odtrgati pogleda z vaše simpatije, vezani pa boste v objemu vašega partnerja občutili mnogo večjo varnost kot v preteklih mesecih. Še posebej, če vam v zadnjem času na čustvenem področju ne gre vse tako, kot ste si zamislili, je pred vami mesec pozitivnih sprememb. Samski utegnete prav zdaj spoznati osebo, s katero si lahko obetate resno zvezo.

Rak

Splošno: Delo v službi vam bo šlo odlično od rok v prvih dveh tednih meseca, medtem ko se v drugi polovici nakazujejo neke spremembe, nad katerimi se ne boste kaj prida navduševali. Ostanite v koraku s časom, saj vas nekateri sodelavci ali tekmeci utegnejo prehiteti z naprednejšimi idejami. Pri denarju bodite previdni.

Ljubezen: Na ljubezenskem področju boste brez dvoma prišli na svoj račun. Samski boste morali le poskrbeti, da vas opazijo. Vse ostalo se bo odvijalo kot po maslu. Priložnosti za spoznavanje in romantičnih trenutkov vam ne bo manjkalo. Tudi vezani boste imeli precej sreče, čeprav bodo že v začetku meseca vseeno prišli na dan nekateri stari konflikti. Skupni cilji bodo vseeno močnejši in bodo hitro prevladali.

Lev

Splošno: V tem mesecu boste pričeli nekaj novega na zasebnem ali na poslovnem področju. Pomembno je, da upoštevate svoje želje in ne dovolite zavistnim ljudem, da krojijo vašo usodo. Zavedali se boste, da morate biti pogumni, če želite doseči svoj cilj na čustvenem področju, zaradi česar bo malce lažje narediti odločilen korak. V službi bo precej pestro, saj bodo od vas nenehno pričakovali več, kot jim v tem trenutku lahko daste. Vedite, da se vam splača potruditi, saj bo nagrada bogata.

Ljubezen: Prva polovica meseca bo še posebej razburkana na čustvenem področju. Nakazuje se celo nevarnost zmede ali izgube. Vezani morda ne boste več točno vedeli, kakšnega partnerja si želite ob sebi, zato boste resno razmišljali o razhodu. Samski pa boste pozornost namenjali osebi, ki bo ob vsem tem ostala hladna. Več sreče v ljubezni se vam obeta v drugi polovici meseca.

Devica

Splošno: Pred vami je pester mesec, ki lahko prinese prelomne spremembe. Že v prvih dneh meseca se utegnete znajti pred neko življenjsko odločitvijo, ki se bo nanašala na poslovno ali zasebno področje. Nekdo vam bo na uho nenehno prišepetaval besede, vendar morate vedeti, da se imate le vi pravico odločati, saj je življenje vaše. Ne upoštevajte mnenj in nasvetov, če veste, da vam ne morejo prinesti pravega zadovoljstva in sreče.

Ljubezen: Če nimate resnega partnerja, se lahko, še posebej v drugi polovici meseca, zgodi, da se vaša simpatija oddalji od vas. Nikar ne izgubljajte dragocenega časa za objokovanje in obžalovanje, ampak se raje posvetite novim podvigom. Vezani pa boste morali premagati neke prepreke, ki vam jih postavljajo drugi. Zelo pomembno je, da se s partnerjem uskladita, preden se lotita sprememb.

Tehtnica

Splošno: Na zasebnem področju boste v tem mesecu dobro vedeli, kam plujete. Veste, kaj si želite, zato boste lepo napredovali proti svojemu cilju. Na žalost bo slika precej manj jasna na poslovnem in službenem področju. Tu se vam bo zdelo, da ste se izgubili v megli, ki se kar noče razkaditi. Pomembno je, da v tem obdobju ne sprejemate pomembnih odločitev, saj vaša presoja ne bo najbolj objektivna. Proti koncu meseca bo vedno bolje.

Ljubezen: Na splošno boste v tem mesecu precej razigrani, saj bo nekdo grel vaše srce. Morda boste celo zaljubljeni kot že dolgo ne. Ne glede na to, da bo strastno in romantično, pa nikar ne pozabite na trezno glavo. Za seboj imate nekaj neprijetnih izkušenj, zato pazite, da ne boste ponavljali napak.

Škorpijon

Splošno: Ta mesec vam dobro kaže na poslovnem in finančnem področju. V službi bo dogajanje precej umirjeno, vse bo stremelo k točno določenemu cilju. Dajte vse od sebe, saj se vam obeta vzpon. Hladna logika bo vaš najboljši zaveznik, čustva pa vam bodo večinoma povzročala zaplete. Ne dajte se pregovoriti, da bi vas kdo na podlagi čustev speljal v kaj, kar bo že na prvi pogled katastrofa.

Ljubezen: Na čustvenem področju se bodo poznale posledice dobrih odločitev v zadnjem obdobju. Če boste jasno vedeli, kaj bi radi dosegli, imate prav vse možnosti, da vam to tudi uspe! Vezani boste lahko naredili pomemben korak naprej ali dobre dolgoročne načrte. Samski pa boste zapeljivi in tudi spogledljivi kot že dolgo ne.

Strelec

Splošno: Na splošno boste ta mesec precej bolj umirjeni kot navadno, saj boste končno našli neko ravnovesje. Poskrbeli boste tudi za dovolj fizične aktivnosti, kar bo dodatno utrdilo vašo voljo, posledično pa boste imeli tudi več energije. V službi bo vse potekalo po dogovorih, večkrat pa vas bo razjezil sodelavec, ki se bo nenehno vtikal v vaše delo. Morda je čas, da mu končno poveste, kar mu gre.

Ljubezen: V tem mesecu se vam obetajo težave na ljubezenskem področju. Vi ali vaš partner bosta spremenljiva in neodločna, kar lahko povzroči kar nekaj škode v partnerstvu. Poleg tega bo v vaši zvezi prevladovalo pomanjkanje obzirnosti in prilagodljivosti. Lahko da se nekateri celo odločite za prekinitev ljubezenskega razmerja. Samski ne pozabite na svoje prijatelje. Nekaj ljubezenskih iskric je možnih z osebo, ki jo že poznate.

Kozorog

Splošno: Za vas bo to čudovit mesec. Čeprav je za vami precej težko obdobje, se boste v prihajajočem mesecu končno sprostili. Svoje misli in čustva boste uredili do te mere, da boste na svet gledali z veliko mero optimizma in komaj čakali na vse, kar vam življenje prinaša. Če vas preganjajo nedokončane študijske obveznosti, boste v tem času trdno prijeli za delo in morda še pred poletjem vse uspešno opravili.

Ljubezen: Če ste v preteklem mesecu polagali temelje za resno zvezo, bo vaš trud sedaj morda obrodil sadove. Še posebej od sredine meseca naprej se pri vas obeta bolj zaljubljeno in strastno obdobje. Če ta hip še nimate nikogar, boste prav gotovo koga spoznali. Nemalo vezanih pa bo tudi na novo spoznalo svojega partnerja in se vanj zaljubilo!

Vodnar

Splošno: Na začetku meseca vam bo primanjkovalo idej, česar niste vajeni. Občutek boste imeli, da ste se znašli v črni luknji brez izhoda. Vendar se ne bojte, kajti v sredini meseca boste ponovno zašli v ustaljene tire, z vsemi starimi in novimi plodnimi idejami vred. Neplodni čas pa poskusite čim bolj izkoristiti za sprostitev oziroma opravite praktična dela, kjer ne boste potrebovali svoje domišljije.

Ljubezen: Vezani boste s partnerjem uživali v neskončnih pogovorih, samski pa boste iskali nekoga, ki bi z vami skočil v vročo avanturo. Ker ne boste obremenjeni z dolgoročnimi cilji in svojimi pričakovanji, boste na splošno bolj odprti. Vaša energija bo pritegnila v vašo bližino zanimive ljudi, zato tudi prava zaljubljenost ta mesec ni izključena.

Ribi

Splošno: Vsaj na začetku meseca se izogibajte večjim naložbam na finančnem področju, ker se lahko znajdete na dnu, česar ne boste zlahka preboleli. Na splošno boste ta mesec veliko časa namenili razmišljanju o dosedanjih dosežkih, kar vas bo precej vznemirilo. Osredotočite se na tisto, kar ste dosegli, ne na vse, kar vam ni uspelo.

Ljubezen: Če imate partnerja, vas bo zaradi obilice dela obtoževal, da ga zanemarjate. In ne bo se motil. Če se le da, si vzemite več časa zanj. Saj veste, kako hitro se lahko odnos ohladi in kako težko je spet vzpostaviti ravnovesje. Če partnerja nimate, boste spoznali neko osebo, na katero boste neprestano mislili. Če boste potrpežljivi, boste morda prejeli nekaj več kot poglede.