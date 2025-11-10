Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
20.50

6 minut

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 20.50

Finale kanadske nogometne lige v snežnem metežu

Vratarja kidala kazenski prostor, v metežu zadel s škarjicami #video

M. P.

O kanadskem nogometu in tamkajšnji ligi nikoli ne pišemo, a tokrat ji velja nameniti nekaj pozornosti. Novi prvaki so postali nogometaši Ottawe, ki so v finalu ekipo iz Calgaryja premagali z 2:1. O tekmi pa danes govori širša svetovna javnost zaradi pogojev. Igrali so namreč v snežnem metežu. Vseeno pa smo videli tudi atraktiven zadetek s škarjicami. V zgornjem videoposnetku poglejte te prav neverjetne posnetke.

Atletico Ottawa si je svoj prvi naslov kanadskega nogometna prvaka priboril na več kot spektakularen način. Finalno tekmo so v Ottawi igrali v pravem snežnem metežu. Bilo je osem stopinj pod ničlo, vsakih 15 minut pa so morali igro prekiniti, da so s črt očistili sneg in skidali sneg vsaj v kazenskem prostoru. Pri tem sta pomagala še oba vratarja.

Tekma je bila odločena v podaljšku, ki se je začel 60 minut po koncu rednega dela tekme. Da so igrišče nekoliko bolj očistili. Junak zmage Ottawe z 2:1 proti ekipi Cavalry FC iz Calagaryja je bil mehiški vezist David Rodriguez. Za zmago je zadel v 107. minuti tekmi, a še bolj navdušil v 40., ko je v nemogočih razmerah zadel s strelom, ki ga imenujemo škarjice. V angleščini mu ponavadi rečejo "bicycle kick" (kolesarski strel), a so ga tokrat preimenovali v "icicle kick" (ledeni strel).

Atletico Ottawa je sicer podružnica madridskega Atletica. Ustanovljen je bil leta 2020. 

