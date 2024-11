22-letnik pred tragično smrtjo: Babica ne skrbi, preživel bom

Rad je imel naravo in samoto. YouTuberja so 30. oktobra našli mrtvega na Laponskem, potem ko je sam pešačil po severni švedski regiji Jokkmokk, piše švicarski medij Watson.

Zadnje sporočilo babici

Noč pred smrtjo ga je zajela snežna nevihta. Svoji babici je napisal: "Tukaj močno sneži. Ampak ne skrbi, preživel bom, veš." Prijatelju je poslal video, ki prikazuje razsežnost snežnega meteža. Čeprav ga je prijatelj posvaril, De Beul ni bil preveč zaskrbljen. Njegov oče je za belgijske medije povedal: "Bil je tak. Mislim, da ga še nikoli nisem videl prestrašenega."

Ni jasno, zakaj je De Beul zapustil svojo namestitev. Njegova mati sumi, da je njegov šotor odpihnilo. Povedala je tudi, da so mu pri minus šestih stopinjah zmrznila stopala in spodnji del nog. Zlomil si je tudi nos. To kaže na padec.

Mamo je sinova smrt zlomila

"Gotovo je dolgo trpel in umrl sam. Kar naprej si predstavljam njegove zadnje trenutke. Uničena sem," pravi De Beulova mati.

Eden od Stormovih posnetkov na YouTubu:

V noči nesreče je De Beul opravil klic v sili, ker je bil poškodovan in je potreboval pomoč. Vendar oblasti zaradi neugodnih vremenskih razmer niso mogle poslati pomoči. Ko ga je naslednji dan prišel iskat helikopter, so ga našli nekaj stran od njegovega šotora.

Iskanje dragocenega fotoaparata

Njegov oče zdaj želi poiskati njegov fotoaparat, ki ga še niso našli. "Njegovi videi so za nas neprecenljiva zapuščina. Toda zdaj je njegov fotoaparat tam, nekje v snegu, poln slik z njegovega zadnjega pohoda. Nič bolj si ne želim, kot da bi jo dobil nazaj."

Storm je imel dva tisoč naročnikov na YouTubu in je redno objavljal videe svojih potovanj. Njegov kanal @StormOutdoorsy deluje od avgusta 2024.