Pretresljiv videoposnetek: vplivnica med snemanjem padla po stopnicah in umrla #video

Ruska vplivnica, 27-letna Arina Glazunova, je umrla med snemanjem vsebin za družbena omrežja. Medtem ko je hodila po mestu, se je snemala, gledala v kamero, prepevala in plesala. Naenkrat je izgubila tla pod nogami in padla po stopnišču, ki je vodilo v podzemno železnico. Tragedija se je zgodila v gruzijski prestolnici Tbilisi.

Glazunova je zaradi hudih poškodb umrla le nekaj minut po nesreči. Poškodovala si je namreč lobanjo, zlomila vrat, po telesu pa je imela tudi več podplutb.

Na posnetku, ki ga je prijateljica Glazunove posnela med hojo, je bil ujet trenutek, ko je 27-letna vplivnica izgubila ravnotežje in padla po stopnicah. V zadnjih trenutkih svojega življenja je prepevala pesem ruske skupine Hunger Boys For The Last Time. "Ne, ne čakam te, ampak vedi, da sem ljubila zadnjič, zadnjič."

Na posnetku je videti, kako se ob padcu prijateljici od groze razširijo oči. V videu je slišati Arinine krike in panične glasove njenih prijateljev.

Sedemindvajsetletnica je bila znana ustvarjalka vsebin na TikToku. Njena smrt je znova spomnila na nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi neprevidnega snemanja.