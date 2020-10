Legendarni Pele praznuje 80 let, Brazilija bo morala počakati

Legenda brazilskega in svetovnega nogometa Pele danes praznuje 80. rojstni dan. Njegov dolgoletni svetovalec Pepito Fornos je danes povedal, da bo Pele slavil jubilej v krogu svoje družine, širše slavje pa bo moralo zaradi pandemije novega koronavirusa počakati. To bo čakal tudi del Brazilcev, ki so svoj čas oboževali nogometnega virtuoza.

Čestitk nogometašev, navijačev, slavnih oseb in politikov ob jubileju trikratnega svetovnega prvaka ne bo manjkalo. Razlogov, da bo Pele praznoval v krogu družine v Guaruji v zvezni državi Sao Paolo, pa je več. Med drugim nogometaš še vedno žaluje za bratom Jairjem, ki je umrl marca.

Obenem je vse več tudi ugibanj o zdravstvenem stanju Peleja, saj je moral že večkrat na operacijo kolka, ima težave s hrbtenico in kolenom ... Nekaj časa si je moral pomagati celo z invalidskim vozičkom. Njegov sin Edinho pa je medijem razkril, da ga je vse to tudi psihično utrudilo.

Načrtovan pa je bil velik praznik. Začelo se je že 20. februarja, ko so na stadionu Maracana v Riu odkrili spomenik v čast slavnemu nogometašu. In imeli bi kaj praznovati.

Nikoli za alkohol, politiko, religijo ali tobačne izdelke

Brazilijo je popeljal do treh svetovnih naslovov. Foto: Reuters V Braziliji se je Peleja, s polnim imenom Edson Arantes do Nascimento, prijel vzdevek O Rei oziroma Kralj. Rodil se je v kraju s prelepim imenom Tres Coracoes (Tri srca) v rudarski zvezni državi Minas Gerais, nogometni pečat pa je nato pustil v FC Santosu, za katerega je igral 6662 dni in dosegel 1091 golov.

Pele ni priljubljen le zaradi nogometa, ampak tudi zaradi svojega načina življenja, ki ga nikoli niso zaznamovali negativni ekscesi. Vedno je znal skrbeti za svoj ugled in tudi na ta način zaslužil milijone, predvsem z nastopi v reklamah.

"Ampak nikoli za alkohol, politiko, religijo ali tobačne izdelke," je v zvezi s tem večkrat poudaril Brazilec. Delal je tudi reklamo za znano tabletko za pomoč pri erekciji, a vselej poudarjal, da tega sam ni nikoli uporabljal. Posamezniki so mu zamerili le zasebno življenje, kjer nista zdržali dve večni zaobljubi s partnericami, od sedmih otrok sta dva nezakonska.

Dolgoletna besedna vojna z Maradono

V karieri je dosegel krepko nad 1000 zadetkov. Foto: Reuters Časopisne stolpce je Pele pridno polnil tudi zaradi dolgoletne besedne vojne z argentinskim zvezdnikom Diegom Armandom Maradono, ki je sebe označil za nogometnega boga. Vsaj "božjo roko" je imel Maradona leta 1986, ko je na svetovnem prvenstvu proti Angležem z roko na zvit in spreten način dosegel gol. Pele mu je zato večkrat očital, da je slab zgled za mlade. Maradona mu je večkrat odgovoril, da sodi le še v muzej.

A Pele je zaenkrat še doma, v muzeju njemu v čast so številni predmeti iz njegove kariere. Na stadionu Maracana v Riu je tako spravljena žoga, s katero je 19. novembra 1969 proti Vasco de Gami dosegel 1000. gol za FC Santos. To je bil poseben gol, saj so ga takrat slavili povsod, zadoneli so celo cerkveni zvonovi.

Statistiki so nogometašu na 1365 tekmah našteli neverjetnih 1281 golov. Številni so pozabljeni, mnenja o najlepšem deljena. Pele pravi, da je najlepši gol dosegel 2. avgusta 1959 na tekmi Santosa s torinskim Juventusom (4:2).

Kot osemnajstletnik je takrat prejel žogo na robu kazenskega prostora, nato pa žongliral do gola, ob tem prelisičil tri nasprotne nogometaše in nato še vratarja, na poti do zadetka pa je žogo vselej poslal čez tekmeca, žongliranje pa končal s strelom z glavo in golom.

Kako je videti nepozabni zadetek Peleja s pomočjo moderne računalniške tehnike?

Pele, sprva čevljarski vajenec, v karieri ni dolgo čakal poklicne pogodbe. K Santosu je prestopil leta 1956 pri vsega 15 letih. Tam je doživel bliskovit razvoj, s 16 leti zaigral prvič za reprezentanco in že leta 1958 s 17 leti zaigral za Brazilijo tudi na SP in se kot najmlajši nogometaš v zgodovini veselil naslova svetovnega prvaka.

V finalu proti Švedom je za zmago s 5:2 prispeval dva gola. Manj sreče je imel čez štiri leta, ko so Brazilci sicer ubranili naslov, a se je Pele poškodoval že na drugi tekmi. Do tretje krone je Brazilijo popeljal leta 1970.

Ob njegovi 80-letnici je bil načrtovan velik praznik, a bo morala Brazilija na skupno praznovanje jubileja Peleja še malce počakati. Foto: Getty Images

V Santosu so zanj uredili muzej Museu Pele. Zdaj tam ob jubileju pripravljajo replike njegovih dresov iz let 1962 in 1963, ko je Santos dvakrat zaporedoma dobil medcelinski pokal. Pred desetimi leti so mu v mestecu Vila Belmiro, kjer je naredil prve nogometne korake, pripravili veliko slavje, tudi z nogometno tekmo, na kateri je zaigral takrat 18-letni Neymar.