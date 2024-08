Izraelska vojska v Gazi našla trupla šestih talcev

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v Han Junisu našla trupla šestih talcev, ki so jih v nočni vojaški operaciji prenesli iz Gaze, o čemer so že obvestili svojce. Gre za šest moških, starih med 35 in 80 let, ki so jih razen enega že pred tem razglasili za mrtve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju CNN so Izraelske obrambne sile (IDF) in izraelska varnostna agencija (ISA) v skupni izjavi objavili imena talcev -Yoram Metzger, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Chaim Peri, Nadav Popplewell in Yagev Buchshtab. Vse razen Munderja je izraelska vojska že pred meseci razglasila za mrtve.

V izjavi so potrdili, da so operacijo omogočili natančni obveščevalni podatki ISA, obveščevalnih enot IDF in štaba za talce obveščevalnega direktorata IDF.

Talce so zajeli kibucih v bližini Gaze

Trije med njimi, 79-letni Munder, 80-letni Metzger in 80-letni Peri, so prebivalci kibuca Nir Oz blizu meje z Gazo, kjer so jih po izjavah iz kibuca ujeli med Hamasovimi napadi 7. oktobra.

Munderja so odpeljali skupaj z ženo, hčerko in vnukom, ki so jih med začasnim premirjem novembra izpustili. Med napadom je bil ubit Munderjev sin Roee. Metzgerjeva žena Tami je bila prav tako ugrabljena in kasneje izpuščena v novembrskem premirju. Popplewell, ki je bil ob ugrabitvi star 51 let, in 35-letni Buchshtab sta bila odpeljana iz kibuca Nirim, so sporočili iz kibuca.

Po trditvah brigade Al Qassam, Hamasovega vojaškega krila, maja letos, je Popplewell, britansko-izraelski državljan, umrl več kot mesec dni prej zaradi ran, ki jih je utrpel po izraelskem zračnem napadu na kraj, kjer je bil zaprt, vendar CNN ni mogel neodvisno preveriti teh trditev.

Izraelska vojska pa je julija sporočila, da naj bi bil Buchshtab zaprt v Han Junisu in umrl pred nekaj meseci, med njihovo tamkajšnjo operacijo, okoliščin smrti pa niso navedli.

Vse manj upanja za talce

Po podatkih izraelskih oblasti je bilo med Hamasovimi napadi na Izrael 7. oktobra ubitih približno 1200 Izraelcev, 250 pa ugrabljenih.

Po podatkih ministrstva za zdravje v enklavi je bilo med izraelsko vojno v Gazi ubitih več kot 40.000 Palestincev in več kot 92.000 ranjenih. Glede na ocene izraelskih oblasti ostaja v Gazi še 109 talcev, številni od njih verjetno niso več živi.

Nekatere talce je Hamas izpustil med izmenjavo zapornikov, nekaj talcev pa je uspelo rešiti izraelski vojski.

V regiji se trenutno mudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki si prizadeva doseči dogovor o prekinitvi ognja v vojni v Gazi in izpustitvi ugrabljenih in je danes iz Izraela pripotoval v Egipt.

Izrael je sprejel najnovejši premostitveni predlog za prekinitev ognja, je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal Blinken. Na potezi je zdaj Hamas, ki pa je doslej izražal nasprotovanje zadnjemu predlogu, ostajajo namreč zavezani trifaznemu načrtu, ki ga je konec maja predstavil ameriški predsednik Joe Biden.