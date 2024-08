Izrael in Hezbolah z novimi medsebojnimi napadi

Izraelska vojska je sporočila, da je napadla teroriste na območju Hule in vojaško infrastrukturo Hezbolaha drugod na jugu Libanona. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje sta bili v Huli ubiti dve osebi. Napade je pozneje potrdil tudi Hezbolah in dodal, da sta bili ubiti osebi njihova borca.

Hezbolah je tudi sporočil, da je izvedel več napadov na Izrael tako z raketo kot z droni. Tarča napadov so bili vojaški objekti, med drugim vojašnica Jara blizu meje in oporišče blizu Akre. Libanonsko gibanje se je prav tako spopadlo s skupino izraelskih vojakov blizu meje in jih po lastnih navedbah prisililo k umiku.

V skoraj vsakodnevnih spopadih ubitih že precej ljudi

Izraelska zračna obramba je več dronov sestrelila, nekateri pa so padli na območju Jare, je sporočila izraelska vojska in dodala, da je bil v enem od napadov na severu države ubit izraelski vojak, drugi pa huje ranjen.

Na obmejnem območju med Izraelom in Libanonom skoraj vsakodnevno prihaja do izmenjave ognja med izraelsko vojsko in Hezbolahom vse od oktobra lani, ko je izbruhnila vojna v Gazi. V čezmejnem nasilju je bilo odtlej ubitih okoli 584 ljudi v Libanonu, večinoma borcev Hezbolaha, a tudi najmanj 128 civilistov. Na strani Izraela pa je bilo ubitih 22 vojakov in 26 civilistov.