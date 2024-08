"Na današnjem zelo konstruktivnem srečanju mi je predsednik vlade Netanjahu potrdil, da Izrael sprejema premostitveni predlog," je novinarjem v Tel Avivu povedal Blinken in poudaril, da mora, "če mu je resnično mar za palestinsko ljudstvo", predlog zdaj sprejeti še Hamas.

"Najhitrejši, najboljši in najučinkovitejši način za lajšanje strašnega trpljenja Palestincev, ki ga je sprožil Hamasov napad 7. oktobra in vojna, ki je sledila, je dokončanje tega sporazuma," je ocenil Blinken.

Nov krog pogajanj še ta teden

Premostitveni predlog so posredniki v pogajanjih – ZDA, Egipt in Katar – Izraelu in Hamasu posredovali v petek, ko so pogovori brez udeležbe predstavnikov gibanja potekali v katarski Dohi. Kot so takrat sporočili predstavniki Hamasa, sami ostajajo zavezani trifaznemu načrtu, ki ga je konec maja predstavil ameriški predsednik Joe Biden.

Eksplozija v Gazi Foto: Reuters

Izraelski premier je danes ameriškemu državnemu sekretarju obljubil, da se bo izraelska delegacija udeležila novega kroga pogajanj, ki naj bi bil na sporedu še ta teden. Netanjahu se je strinjal tudi z načrtom cepljenja otrok v Gazi proti otroški paralizi.

Združeni narodi so namreč pretekli teden zaprosili za prekinitev spopadov, da bi več kot 640 tisoč otrok cepili proti tej bolezni, potem ko so na območju v odpadnih vodah odkrili virus, ki jo povzroča.

Problematičen je tudi Zahodni breg

Blinken je Netanjahuja pozval tudi, naj ukrepa proti nasilju izraelskih naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu, kjer je bilo od začetka vojne v Gazi ubitih že več kot 600 Palestincev.

Medtem se je pred hotelom, v katerem se je Blinken sestal s sorodniki izraelskih talcev, zbralo več sto protestnikov, ki so prvega moža ameriške diplomacije pozvali, naj pritisne na Netanjahujevo vlado, da ta sklene dogovor s Hamasom o izpustitvi talcev.

Iz Izraela, kjer se mudi že devetič od začetka vojne v Gazi, bo Blinken predvidoma v torek odpotoval v Egipt in Katar. Kot je dejal, se nadeja, da bo od predstavnikov teh dveh držav dobil najnovejše informacije o stališčih Hamasa.