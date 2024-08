"Če nas Iran napade, pričakujemo podporo Zahoda"

"Če bo Iran napadel Izrael, pričakujemo, da nas bodo partnerske države podprle ne le pri obrambi, temveč tudi pri povračilnem napadu na Iran," je danes britanskemu in francoskemu kolegu Davidu Lammyju in Stephanu Sejourneju dejal izraelski zunanji minister Izrael Kac.

"Če Iran napade, pričakujemo, da se bo koalicija pridružila Izraelu ne le pri obrambi, temveč tudi pri napadu na pomembne cilje v Iranu," je v Jeruzalemu dejal Kac.

Po mnenju prvega moža francoske diplomacije Sejourneja je razpravljanje o odzivu neprimerno, saj so diplomatska prizadevanja za preprečitev iranskega napada na Izrael v polnem teku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je sicer ta teden zavrnil poziv zahodnih voditeljev k umiku grožnje s povračilnim napadom na Izrael, kateremu se je zavezal po umoru političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu. Odgovornost za njuno smrt je namreč pripisal Izraelu.

ZN pozivajo k prekinitvi spopadov v Gazi za cepljenje otrok proti otroški paralizi

Združeni narodi so zaprosili za sedemdnevno prekinitev spopadov v Gazi, da bi več kot 640 tisoč otrok cepili proti otroški paralizi, potem ko so na območju v odpadnih vodah odkrili virus, ki jo povzroča. Prekinitev ognja bi otrokom in družinam omogočila varen dostop do zdravstvenih ustanov oziroma dostop zdravstvenih delavcev do otrok za cepljenje.

V času humanitarnega premora bi izvedli dva kroga kampanj cepljenja, pri čemer bi prvega začeli konec avgusta, je v sporočilu za javnost zapisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V vsakem krogu bi palestinsko ministrstvo za zdravje v sodelovanju z WHO, Skladom ZN za otroke (Unicef), Agencijo ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) in partnerji zagotovilo dve kapljici novega oralnega cepiva proti otroški paralizi tipa 2 za več kot 640 tisoč otrok, mlajših od deset let.

"Brez humanitarnih premorov kampanje ne bo mogoče izvesti," je opozorila WHO.

Poliovirus so julija odkril v okoljskih vzorcih iz mest Han Junis in Deir al-Balah na območju Gaze. Po navedbah WHO je skrb vzbujajoče, da so od takrat na območju Gaze poročali o treh otrocih s sumom paralize, ki je pogost simptom otroške paralize.

Na območju Gaze že 25 let ni bilo obolelih za otroško paralizo

WHO in Unicef sta opozorila, da na območju Gaze že 25 let ni bilo obolelih za otroško paralizo. "Ponoven pojav, na katerega humanitarna skupnost opozarja že zadnjih deset mesecev, predstavlja še eno grožnjo otrokom na območju Gaze in v sosednjih državah," sta poudarila.

Otroška paraliza je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene živčni sistem in povzroča ohromitve, lahko tudi smrt. Okužba se prenaša fekalno-oralno prek umazanih rok. Za otroško paralizo so dovzetni vsi, ki bolezni niso preboleli ali niso bili zaščiteni s cepljenjem.

V Dohi konec pogajanj o Gazi, nov krog prihodnji teden v Kairu

V katarski Dohi so se po dveh dneh pogovorov danes končala pogajanja za prekinitev ognja na območju Gaze. Vprašanja, ki ostajajo odprta, naj bi rešili v novem krogu pogajanj, ki bo na sporedu predvidoma prihodnji teden v Kairu, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili posredniki v pogajanjih Katar, Egipt in ZDA.

Dosedanje pogovore so v skupni izjavi za javnost označili za resne in konstruktivne.

Bela hiša je medtem sporočila, da so ZDA Izraelu in palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas danes dale predlog za sklenitev dogovora o končanju konflikta. "Ta predlog temelji na področjih, na katerih je bil dosežen dogovor v preteklem tednu, in zapolnjuje preostale vrzeli na način, ki omogoča hitro izvajanje dogovora," piše v izjavi Bele hiše, ki sta jo podpisala tudi predstavnika Katarja in Egipta.

Bela hiša dodaja, da bodo pogovori o tem predlogu potekali "pred koncem prihodnjega tedna" v Kairu. "Do ponovnega srečanja v Kairu bodo skupine na delovni ravni pripravile podrobnosti, vključno s humanitarnimi določbami in praktičnimi postopki za izpustitev talcev," še piše v izjavi.

Na pogajanjih v Dohi so sodelovali vodja ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns, katarski premier Mohamed bin Abdulrahman, vodja egiptovske obveščevalne službe Abas Kamel in izraelska delegacija, v kateri je tudi vodja izraelske obveščevalne službe Mosad David Barnea.

Predstavniki Hamasa niso neposredno sodelovali. Kot je pred pogovori sporočilo gibanje, ostajajo zavezani načrtu o prekinitvi ognja, ki temelji na predlogih predsednika ZDA Joeja Bidna. Ta je maja predstavil trifazni načrt, ki predvideva ustavitev spopadov, izpustitev talcev v zameno za palestinske zapornike, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo skoraj popolnoma uničene enklave.