Izraelci napadajo: v Gazi danes najmanj 25 smrtnih žrtev

V izraelskih napadih na osrednji in južni del Gaze so danes ubili najmanj 20 ljudi. Izraelska vojska trdi, da je v napadih na enklavo ubila več borcev Hamasa in uničila vojaško infrastrukturo. O izraelskih napadih in racijah poročajo tudi z zasedenega Zahodnega brega, kjer so po navedbah lokalnih oblasti danes ubili pet Palestincev.

Izraelske sile so po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa na območju Gaze izvedle smrtonosne napade na mesto Han Junis in okolico, Rafo ter begunski taborišči Nusejrat in Magazi. Izrael trdi, da so njegove sile v zadnjem dnevu ubile več borcev Hamasa in uničile vojaško infrastrukturo v enklavi. Skupno naj bi zadele 40 ciljev, navaja katarska televizija Al Jazeera.

O izraelskih napadih in racijah so danes poročali tudi na zasedenem Zahodnem bregu. V mestu Tamun so ubili štiri Palestince in še enega v Tubasu, je dejal guverner Tubasa Ahmad Sad.

Izraelska vojska je sporočila, da je v Tamunu napadla več oboroženih teroristov, v Tabusu pa sprožila protiteroristično operacijo, med katero je ubila enega terorista. Zasegla je tudi orožje in aretirala več ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je izraelska policija sporočila, da je v torek ustrelila palestinskega najstnika, ki je plezal po zidu, ki ločuje Jeruzalem od Zahodnega brega, da bi odvrgel molotovke. Šestnajstletnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam.

V izraelski ofenzivi na Gazo, ki je sledila napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi do zdaj ubitih najmanj 39.929 ljudi, še okoli 92.240 je bilo ranjenih.

Po napadu Hamasa so se razmere zaostrile tudi na Zahodnem bregu. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra v racijah in nasilju okupacijskih sil in izraelskih naseljencev ubitih najmanj 625 Palestincev. V istem obdobju je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih tudi 18 Izraelcev.