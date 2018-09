Zaporni nalog za ruska državljana, obtožena zastrupitve Skripala in njegove hčerke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britansko tožilstvo je danes izdalo obtožnico za dva ruska državljana zaradi poskusa umora nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije marca v angleškem Salisburyju. Britanske oblasti so hkrati izdale evropski priporni nalog za Aleksandra Petrova in Ruslana Boširova. Britanska ministrska predsednica Theresa May je v odzivu na obtožnico dejala, da britanska vlada meni, da sta bila obtožena častnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

Theresa May je Moskvo je obtožila, da proizvaja "poplavo dezinformacij" glede primera in vztrajala, da ima London "trdne dokaze" za svoje sklepe. V parlamentu je pojasnila, da so omenjeno ugotovili britanski obveščevalni strokovnjaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zastrupitev ni bila "ničvredna operacija" in so jo "skoraj zagotovo" odobrili v vrhu ruske države, je dejala, navaja na spletni strani BBC.

Mayeva je povedala še, da so obtoženca varnostne kamere posnele, ko sta v Veliko Britanijo prišla 2. marca in v naslednjih dveh dneh dvakrat potovala v Salisbury. 4. marca so ju nato videli blizu hiše bivšega častnika ruske vojaške obveščevalne službe Sergeja Skripala, ki je postal dvojni agent.

Osumljenca na posnetku kamere na ulici Fisherton Road v Salisburyju, 4. marca 2018. Foto: Reuters

Aleksander Petrov in Ruslan Boširov sta poleg poskusa umora obtožena tudi posedovanja novičoka, živčnega strupa, s katerim sta bila zastrupljena Skripala, in drugih kaznivih dejanj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz tožilstva so sporočili, da od Rusije ne bodo zahtevali njune izročitve, je pa britanska protiteroristična policija objavila njuni fotografiji. Po navedbah londonske policije naj bi bila oba ruska državljana stara okoli 40 let. Za dvojico britanske oblasti tudi domnevajo, da sta ob prihodu v Veliko Britanijo uporabljala lažno ime, potovala pa sta z ruskim potnim listom.

Rusko zunanje ministrstvo je v odzivu danes sporočilo, da jim nista znani osebi, za katerima je London izdal evropski priporni nalog.

"V medijih objavljeni imeni in fotografiji nam ne povedo nič," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejala tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova. Dodala je, da London ne bi smel manipulirati z javnostjo, pač pa sodelovati z Rusijo pri preiskavi primera.

Sergeja Skripala in njegovo hčerko so 4. marca našli nezavestna na klopi v Salisburyju. Oba sta za las ušla smrti. Trenutno prebivata na skrivni lokaciji. Njuna zastrupitev je sprožila hudo diplomatsko krizo med Zahodom in Rusijo.

Novičok velja za enega najbolj smrtonosnih bojnih strupov. Znanstveniki takratne Sovjetske zveze so ga v tajnosti razvijali v 70. in 80. letih minulega stoletja. Pri raziskavah naj bi sodelovale še nekatere druge države.